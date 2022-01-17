Персональные данные миллионов украинцев слитые в сеть похожи на информацию из приложения "Дия"

В демо-архиве с личными данными украинцев, который вчера неизвестный хакер выставил на продажу, содержится информация, внешне и по определенным характеристикам напоминающая данные из приложения "Дия".

Об этом в Facebook сообщил адвокат Александр Тананакин.

По его словам, архив, который выставлен на продажу, содержит в себе миллионы электронных цифровых подписей, ключей верификации BankID, сотни тысяч скан-копий паспортов, военных билетов, водительских прав, дипломов, трудовых книжек и трудовых договоров, данных ID-карт, свидетельств о рождении, данных из государственных реестров министерства юстиции, медицинскую информацию, номера мобильных телефонов, адреса электронных почт.

"Стоимость всего архива похищенных данных составляет $15 тыс., но уже сейчас встречаются объявления о продаже информации структурированными частями от 500 долларов США, в зависимости от категории", - написал Тананкин.















