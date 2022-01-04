Три миллиарда долларов в создание "лекарства от смерти" вложил основатель Amazon Безос

Основатель компании Amazon Джефф Безос вложил три миллиарда долларов в стартап Altos Labs, который занимается программой клеточного омоложения.

Об этом сообщает The Conversation.

Предполагается, что компания будет разрабатывать биологическую технологию по восстановлению здоровья клеток, их устойчивости к болезням, травмам и даже инвалидности.

Создать "лекарство от смерти" ученые хотят, изучая процесс репрограммирования клеток, то есть их возврата в состояние стволовых. На данный момент неизвестно, окажется ли проект успешным. Но предполагается, что исследователи смогут сделать новые открытия в области борьбы со старением.

Институты науки будут заниматься исследованиями, а Институт медицины - разработкой лекарства. Они расположатся в Сан-Франциско и Сан-Диего, а также в британском Кембридже. Также компания планирует сотрудничать с Японией.

В совет директоров Altos Labs вошли лауреаты Нобелевской премии по химии Дженнифер Дудна (2020, генная инженерия) и Франсес Арнольд (2018, применение энзимов). Сопредседателями совета стали Рик Клаузнер и Ханс Бишоп.