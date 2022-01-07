В Карпатах заблудились четверо киевлян

Украинские спасатели ищут заблудившихся в Карпатах туристов из Киева. Люди потерялись в районе горы Гемба, передает пресс-служба ГСЧС.

"Не успели наши закарпатские спасатели буквально 24 часа назад найти двух столичных туристов, заблудившихся в районе горы Гемба, как снова там же ищут заблудших любителей адреналина", - говорится в сообщении.

Спасателям поступила информация, что на туристическом маршруте в районе горы Гемба пропали без вести и не выходят на связь четверо туристов из Киева.

"В 21:15 туристы все-таки вышли на связь и сообщили свои координаты. Спасатели направили их в направлении села Березники", - рассказали они.

На данный момент известно, что проводятся поисковые работы.