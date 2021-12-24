Девушку в Луцке принимавшую ванну с телефоном убило током

В Луцке в одной из многоэтажек на улице Воинов-афганцев 21-летняя девушка получила удар током во время приема ванны из-за мобильного телефона.

Об этом сообщает "ВолыньPost".

По предварительной информации, девушка пользовалась мобильным телефоном во время приема ванны. Поэтому ее ударило током. По информации журналистов, трагедия произошла на улице Воинов-афганцев.

"В 17:42 поступил вызов о том, что с девушкой в ванной комнате произошел несчастный случай. Когда медики прибыли на место, ее уже достали из ванной. Врачи пытались реанимировать девушку, но, к сожалению, безуспешно", - рассказали журналисты.