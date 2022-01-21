 

В холодильнике у киевлянки зимуют две сотни летучих мышей, спасаясь от людей

События Сегодня, 17:5262
В холодильнике у киевлянки зимуют две сотни летучих мышей, спасаясь от людей

Руководитель команды спасателей Kyiv Animal Rescue Group Татьяна Лашенко держит в своей квартире в Киеве около двух сотен летучих мышей, которых она с командой спасли от людей и мороза. Животные живут в холодильнике.

Об этом сообщает сайт Texty.org.ua.

По словам Татьяны, сейчас в ее квартире живет огромная стая летучих мышей - около 200 штук. Они зимуют в холодильнике. Киевлянка вместе с командой находила животных в подъездах и шахтах лифтов и вытаскивала их. Чтобы животные не замерзли на улице, было принято решение забрать их домой.

Обычно летучие мыши зимой впадают в спячку, но если их разбудят, то они могут не заснуть. Люди, когда видят этих животных, пугаются, но этим же тревожат их. Тогда краснокнижным летучим мышам приходится залетать в теплые подъезды, где они и живут до весны. Если летучая мышь останется на улице зимой, то она попросту погибнет.

Летучие мыши могут собираться в группы до 3 тысяч особей.

Спасатели животных призывают не бояться летучих мышей, а защищать их и помогать им. Они беззащитны и не несут опасности.

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