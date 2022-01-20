Принимать беженцев из Украины после вторжения России готовятся в Румынии

В случае открытого вторжения России в Украину в Румынию могут прибыть беженцы, поэтому местные власти готовятся предоставить им гуманитарную помощь.

Об этом заявил глава Минобороны страны Василе Дынку в эфире румынского телеканала Digi24.

"При любом военном конфликте может произойти массовая миграция населения. И мы ожидаем ее, конечно, пусть на первый взгляд может казаться, что мы не готовимся к возможным побочным последствиям войны… Мы сейчас готовимся оказывать помощь беженцам (из Украины). Это гуманитарная обязанность", — заявил Динку.

В то же время, по мнению министра, открытого военного вторжения в Украину со стороны Российской Федерации ожидать не стоит.

"Экономическая война, экономическая блокада в условиях конфликта могут возникнуть, но, так сказать, "горячей" войны мы не ожидаем".

Динку добавил, что Румыния не будет приобщаться к войне России против Украины в военном плане. Он напомнил, что Украина не является членом НАТО, поэтому Альянс не может осуществить военное вмешательство.

"Не можем быть уверены, будет ли война в Украине, поскольку ее цена для России будет очень высокой", - подытожил он.