В Днепре нашли кошку в переноске, а потом и тело хозяйки, которая несла её в клинику

В Днепре на одной из улиц обнаружили труп женщины с разбитой головой. По предварительным сведениям, несчастную жестоко убили.

Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный".

По данным Telegram-канала, тело женщины с видимыми телесными повреждениями, которое лежало лицом к земле, нашли на улице Надежды Алексенко, неподалеку от заброшенного здания.

Также известно, что в тот же день на улице Боброва была обнаружена переноска для животных, в которой находилась кошка.

Правоохранителям удалось установить, что эта переноска принадлежит убитой женщине, тело которой перед этим было обнаружено неподалеку от заброшенного здания.

В полиции предполагают, что погибшая несла кошку, имеющую рану на лапе, в ветеринарную клинику. Об этом свидетельствуют и видео с камер наблюдения, которым удалось зафиксировать ныне покойную женщину.

В приюте, куда принесли животное, владелицей которого была погибшая, рассказали, что женщина просто так бросить кошку не могла - за кошкой очень хорошо ухаживали.

Согласно предварительной информации, правоохранители личность погибшей пока не установили, поэтому к опознанию призывают приобщиться всех неравнодушных.

Ее приметы: женщина в возрасте около 50-55 лет, имеет рост 160-165 сантиметров, крепкого телосложения. Волосы рыжего цвета, крашеные.

Была одета в черное пальто с капюшоном, сапоги невысокие черного цвета и красный берет. При себе у погибшей был черный маленький рюкзак.