 

Что происходит с полицейским бунтом в Украине после обещания повышения зарплат

События Сегодня, 19:1142
Что происходит с полицейским бунтом в Украине после обещания повышения зарплат

В конце января украинским полицейским повысят зарплату на 10% – об этом заявил глава НПУ Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

Кроме того, "слуги народа" внесли в парламент законопроект о повышении зарплат полицейским до как минимум 24,8 тысяч гривен (хотя когда его примут и насколько быстро затем поднимут зарплату до такого уровня - непонятно).

Все эти меры, по замыслу властей, должны были погасить бунт, которые с конца прошлого года назревал среди полицейских из-за низких зарплат. 

"Страна" выяснила, как копы отреагировали на обещания начальства и собираются ли они бунтовать дальше.

"Разрыв в зарплатах - колоссальный"

Рядовые полицейские в целом скептически скептически относятся к обещаниям поднять зарплату. Считая прибавку в 1000-1300 гривен (а именно столько получит большинство из них после обещанного повышения на 10%) несоответствующей уровню загруженности по работе.

"Это выглядит обычной подачкой, типа, нате, подавитесь, получите тыщу в зубы и быстро в конуру… Тысяча гривен не решает ничего. В 2015 году все наши повелись на обещание поднять до тысячи долларов и пошли на переаттестации. Но об этих обещания начальство быстро забыло. Я моей семье не могу объяснить, почему я сутками пропадаю на работе и не могу отвезти детей даже на море летом. Не на что. Нищета достала. Пусть "Монастырь" (так полицейские называют главу МВД Дениса Монастырского - Ред.) сам попробует прожить на 13 тысяч гривен в месяц. Собираюсь увольняться в следующем месяце" - рассказал "Стране" сотрудник Житомирского областного управления полиции.

"Сейчас приехали к нам разбираться из области, кто из нас недоволен, и почему низкие показатели по раскрываемости. А какие могут быть показатели, если у нас гнилые "Лады" и "Ланосы" в районной управе, ломаются через раз. А мои соседи фермеры на джипах рассекают. Ремонтируем служебные машины на свои кровные, из той самой зарплаты, которая сейчас у сельских полицейских от 12 до 13 с половиной тысяч. Еще обещают тысячу прибавить, забывая, что мы покупаем почти все для работы за свои зарплаты. Вот эта тысяча как раз на канцелярию и бензин на объезды земли и уйдет" - пожаловался сотрудник районного отделения полиции в Одесской области.

"Между районными и областными управлениями и центральным аппаратом НПУ огромная пропасть. В центральном аппарате получают регулярно все надбавки и премии, в итоге от 20 до 28 тысяч гривен. На "земле" получают от 12 до 14 тысяч. Если учитывать, что на "земле" - в районах и областях работает 90 процентов личного состава, то общий уровень зарплат в полиции ниже плинтуса. Забастовки и саботаж все равно будут неминуемо, пока нам не поднимут уровень хотя бы до 20 тысяч. Это минимальный уровень, с которым можно работать – нужно учитывать, что в полиции никогда не было фиксированного графика работы. Всегда есть внеурочные часы, дежурства и подъемы по ночам по внеплановым ситуациям", - говорит сотрудница Киевского областного управления полиции М.

Беспорядки в Казахстане стали сигналом

По словам источника "Страны", руководство МВД и украинское правительство лишь в 2021 году внезапно осознали, что власть оказалась фактически беззащитной перед возможными уличными беспорядками.

Еще больше укрепили в этом мнении высших чинов МВД и политиков события в Казахстане, в ходе которых полиция первоначально не оказала сопротивления зачинщикам уличных беспорядков.

События в Казахстане совпали с началом бунта украинских полицейских против низких зарплат.

Но дело не только в нищенском уровне материального обеспечения украинских полицейских и вытекающих из этого последствий вроде массовых увольнений, тихого саботажа и кадрового голода.

Но и откровенного развала национальной полиции – реформы завели НПУ в тупик.

"События в Казахстане стали лакмусовой бумагой защищенности со стороны полиции для команды Зеленского - в Офисе президента вдруг поняли, что полиция, мягко говоря, нелояльна к существующей власти и не собирается ее защищать, если насмеется серьезный замес. И это очень серьезная проблема, у которой много нюансов", - рассказал "Стране" высокопоставленный полицейский Д. из центрального аппарата НПУ.

"В 2015 году украинская полиция стала подопытной мышкой для иностранных реформаторов. Был проведен эксперимент по изменению структуры НПУ – из областного подчинения были выведены многие подразделения, которые стали подчиняться напрямую департаментам в Киеве. Это патрульная полиция, БНОН, ДСР, киберполиция и многие другие. Также провели неудачную переаттестацию, в результате которой из МВД ушло огромное количество профессионалов. В итоге полиция оказалась максимально ослабленной и раздробленной. Ее уровень борьбы с преступностью сейчас очень четко отражает пословица – "у семи нянек дитя без глаза", - признался сотрудник полиции Д.

 

Новый глава МВД Денис Монастырский не пользуется в ведомстве ни авторитетом, ни популярностью – "Монастыря" считают несамостоятельным и не профессиональным в полицейских вопросах руководителем.

Впрочем, большинство полицейских, с которыми в ходе подготовки материала общалась "Страна", так и не смогли назвать ни одного действующего генерала или полковника полиции, который был бы авторитетен среди рядовых сотрудников НПУ.

Впрочем, среди полицейских популярна версия о том, что из ведомства специально выдавили всех опытных и авторитетных руководителей уровнем от главы управления области и выше. Якобы, чтобы сделать полицию Украины безропотной и послушной.  

"Но это бумеранг, который ударит по запустившему этот процесс. В данном случае, по Банковой. Безропотная и послушная, раздробленная полиция без авторитетных руководителей, и без единоначалия – аморфная организация, которая теряет признак силового ведомства. На фоне отсутствия материальной мотивации и кадрового голода, отсутствие "отцов – командиров" в случае начала гражданских беспорядков приведет к бездействию полиции", - утверждает полицейский высокого ранга.

В этой ситуации обещание Игоря Клименко повысить зарплаты полицейских… на тысячу гривен и выплатить обещанные надбавки, лишь приведут к озлоблению рядовых сотрудников НПУ. Об этом свидетельствуют высказывания полицейских в специализированных телеграм-каналах. Большинство копов рассматривают "надбавку Клименко" как подачку, не решающую существующих проблем сотрудников полиции.

Что же касается повышение зарплат до 24 тысяч гривен, законопроект о котором оперативно подали "слуги народа", то пока непонятно когда его примут, а главное, как быстро после этого повысят зарплату до такого уровня.

Среди полицейских преобладает скептическое отношение к этому обещанию.

"У нас по закону много чего положено. Например, зарплаты прокуроров или учителей по требованиям закона должны быть гораздо выше, чем сейчас. Но выполнение этих требований просто переносится из года в год. Не исключено, что также будет и на этот раз. Пока единственное, что более-менее четко обещано - это повышение зарплат на 10%. Но это очень немного и не решает проблемы", - сказал "Стране" один из полицейских.

Поэтому количество полицейских, которые будут пытаться уволиться любыми способами, будет в 2022 году увеличиваться. А в случае серьезного "шатания" улицы, Банковой не стоит надеяться даже на подобие того, что было в 2013-2014 годах – нынешняя полиция вовсе не горит желанием защищать власть.

 

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Теги: news, новости, Украина, Полция, бунт, 7dniv, 7dnivinfo  
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