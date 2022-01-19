Мужчина из Африки до Амстердама в ящике для шасси грузового самолета долетел живым

Полиция обнаружила живого безбилетного пассажира в отделении для шасси грузового самолета, что приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол из Южной Африки в воскресенье, 23 января.

Полет из Йоханнесбурга в Амстердам длился около 11 часов и проходил с одной остановкой, которую грузовой самолет сделал в Найроби (Кения).

Где именно нелегальный пассажир пробрался на борт (в Йоханесбурге или в Найроби) и как именно он сумел выжить - не сообщается. Возраст и национальность мужчины также пока не установлены.

Безбилетные пассажиры во время длительных полетов очень редко выживают из-за холода и низкого содержания кислорода на больших высотах. Последний такой случай был зарегистрирован в ноябре прошлого года, когда мужчина чудом долетел живым из Гватемалы в США, также спрятавшись в шасси самолета.

"Мужчина был найден живым в носовой части самолета и доставлен в больницу в стабильном состоянии", - сообщила информационному агентству AFP представитель Королевской военной полиции Нидерландов Джоанна Хелмондс.

"Удивительно, что мужчина все ещё жив", - добавила она.

Представитель грузового перевозчика Cargolux подтвердил в электронном письме агентству Reuters, что безбилетный пассажир летел рейсом Cargolux (Italia).