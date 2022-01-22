Передать Украине десятки ракетных комплексов Javelin с разрешения США планирует Эстония

Эстония передаст Украине десятки американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в ближайшие недели. Об этом рассказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, перед отправкой ракет эстонские власти должны были получить разрешение от производителя ракет - США. При этом посол не назвал конкретное время отправки.

"Ближайшие недели (время отправки - Ред.). Это нормальная процедура - ​​мы должны были спросить разрешения и получили его. США сделали все очень быстро, без лишней бюрократии. Поэтому у нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину. И мы говорим о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет. Я не хочу называть конкретное количество, но это действительно впечатляет", - пообещал дипломат.

Также он заявил, что в случае нарастания эскалации Эстония готова расширить поддержку Украины и передать 122-миллиметровые пушки Д-30. Но для этого необходимо разрешение других государств - Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца.

"Мы отправили официальные письма и запросили разрешение. Это требует времени. У разных стран разные уровни координации", - сказал Кууск и добавил, что надеется на скорый ответ.