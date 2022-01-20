 

Почему жители Западной Европы все чаще переезжают в Восточную

События Сегодня, 10:3566
Почему жители Западной Европы все чаще переезжают в Восточную

Жители Западной Европы все чаще переезжают в восточные страны ЕС, бывший социалистический блок.

Если раньше из "молодых" стран ЕС многие стремились выехать в более богатые государства "старой Европы", то в последнее время пошла обратная тенденция.

Граждане зажиточных стран вроде Германии и Франции все охотнее перебираются в Польшу, Венгрию, Чехию, Болгарию, где жить дешевле и намного меньше мигрантов с Ближнего Востока. Среди эмигрантов - много пенсионеров, но далеко не только они.

Некоторые западноевропейцы трудятся в филиалах больших корпораций. Другие приезжают, чтобы заняться бизнесом, считая, что в Восточной Европе - больше возможностей. 

"Страна" узнавала, кто и зачем в Европе меняет место жительства. 

Половина немцев мечтает уехать

Одни из самых сильных эмигрантских настроений, как ни странно, в благополучной Германии.

По данным опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov, эмигрантом готов стать каждый второй житель Германии.

Желание уехать и поселиться временно или постоянно за границей высказали, как указано в отчете, 55%. Треть потенциальных эмигрантов хотели бы покинуть Германию навсегда. 13% желали бы пожить за рубежом до пяти лет. Чаще всего мечтают о переезде из Германии в другие страны мира пожилые люди старше 55 лет. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет проявляют интерес к временному проживанию за границей. 

Чаще всего в качестве мотива уехать из Германии участники опроса называли желание жить в более спокойной и расслабленной обстановке (38% немцев). Другими поводами для эмиграции являются качество жизни (33%), погода (31%) и желание  зарабатывать больше денег. Многие участники опроса также указали, что их отношение к эмиграции изменилось за последние годы: 29 процентов респондентов еще несколько лет тому назад не были готовы к переезду за границу.

Ежегодно прописку меняют сотни тысяч немцев. Немецкая ассоциация пенсионного страхования рапортует о рекорде пенсионных переводов за границу - за последние десять лет почти 300 тысяч немцев перевели свои пенсии в другие страны ЕС.

"После вычета социальных взносов пенсия немца составляет в среднем чуть меньше тысячи евро - для Германии это не деньги. Снять даже самую маленькую квартиру стоит 400–500 евро, и это без учета коммунальных платежей, расходов на питание, автомобиль, страховку. А вот в Польше, Чехии или Венгрии можно неплохо жить, еще и путешествовать. Мой родственник-пенсионер уже два года как осел в польской Познани и не жалеет - недалёко от немецкой границы. Там все дешевле в 2-3 раза - от продуктов до аренды жилья. Причем свою берлинскую квартиру сдает - это дополнительный доход. Другой знакомый уехал на пенсии жить в Болгарии - там море, климат отличный, а жить еще дешевле, чем в Польше. Правда, жалуется, что скучает за семьей и друзьями, и на языковой барьер (в Болгарии не все говорят по-английски, а уж тем более по-немецки). Спасают путешествия", - рассказал "Стране" журналист Герхард Росам из Берлина. 

"Хорошие дома и регулярные поставки туалетной бумаги"

Кроме пенсионеров из Германии на работу в другие страны зачастую уезжают высококвалифицированные специалисты. Например, доля защитившихся ученых среди немецких экспатов составляет, по данным международной организации InterNations, 27 процентов. И эта тенденция усилилась с началом пандемии, когда людей начали переводить на удаленную работу. 

"Из-за пандемии я перешел на удаленный режим работы и подумал, почему бы не переехать в другую европейскую страну, где жить дешевле и нет такого засилия мигрантов. Первой на ум пришла Польша - это рядом, много англоговорящих молодых людей, поэтому проблем с общением возникнуть не должно. За неделю я собрался и переехал - теперь живу в Варшаве, снимаю хорошую квартиру, встречаюсь с местной девушкой, она преподает в университете. Хотим - идем в ресторан (в Германии не мог себе позволить частые ужины вне дома), хотим - заказываем доставку или готовим дома. В целом расходы в Польше в несколько раз ниже, получается откладывать больше, чем дома. Минимум пару лет поживу там, а там посмотрим", - поделился со "Страной" Хуберт Шмит, уроженец Берлина. 

Похожие настроения царят и в Великобритании, где на фоне пандемии, брексита и нехватки дальнобойщиков возникли проблемы с поставками - не хватает некоторых продуктов питания и топлива.

Известный журналист, бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон, например, прямо призывает сограждан уезжать в Польшу.

Такое мнение он высказал в своей авторской колонке в одном из местных изданий. Она получила название: "Я знаю, куда я перееду, если брошу Британию: это будет Польша".

"Существует место, где все мы были бы счастливы. Восточная Европа. А именно – Польша. Мы сидим и жалуемся, что все водители грузовиков и строители вернулись в Польшу. Если нам нужны хорошо построенные дома и регулярные поставки туалетной бумаги, почему бы не переехать в Варшаву?" – задает риторический вопрос журналист.

Кларксон отметил, что в Польше нет большого количества иммигрантов с Ближнего Востока и Африки. А еще, говорит, там прекрасные девушки. 

"Упоминание об этом политически некорректно? Может быть в Австралии, Америке и Великобритании да, но только не в Польше. А закончу я наблюдением, которое также подверглось бы осуждению в Великобритании: девушки там очень горячие", – добавил Кларксон.

"Бизнес покидает Восточную Германию. Многие немецкие инвесторы переезжают в Польшу", - сказал нам Войцех Подгорский, представитель крупного кадрового агентства из Варшавы.

"Обокрали дом в Болгарии - едем в Венгрию"

Часть выбирает для переезда Чехию и Венгрию. 

"В Венгрии хорошо развита сфера информационных технологий. В Будапеште есть офисы у таких компаний, как Microsoft, Google, IBM, Hewlett-Packard. Собственно, я тружусь в IBM, и мне не составило труда перевестись в Будапешт. Рассматривал также Чехию, Кипр. Но в Венгрии, во-первых, жизнь дешевле (при зарплате в 3 тыс. долларов снимаю отличную квартиру за 800 долларов, на питание уходит еще около 500 долларов - с ресторанами, остальное - на развлечения и сбережения). Во-вторых, тут веселее, ночная жизнь активнее. С языком сложнее, чем думал. Многие не понимают по-английски, но у нас тут образовалась компания экспатов, тусуемся вместе в основном", - поделился с нами Тео Отте из Нидерландов.  

Правда, не всегда и не у всех так радужно.

На форумах можно найти рассказы, как часть эмигрантов из богатых стран не уживаются в "бедной Восточной Европе". 

Например, немецкие пенсионеры, супруги Эшке, которые несколько лет назад купили дом в болгарской деревне на морском побережье, остались недовольны переездом.

Ральф с женой обустроили дом и двор, построили бассейн и теплицу, установили на крышах солнечные панели. Но местные жители начали воровать их имущество, немцам пришлось выстроить высокий забор (что не в их традициях), установить повсюду видеокамеры и сигнализацию.

Также не удалось подружиться с местными, которые не охотно идут на контакт с иностранцами. Ральф признался в соцсетях, что в их деревне поселилось еще несколько пар из Германии и Британии, но уехали через пару лет. 

"Мы планируем переехать отсюда, но не в Германию, а в Венгрию, где можно неплохо жить на 900 евро пенсии", – рассказывает пенсионер.

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Теги: news, новости, Украина, Европа, миграция, 7dniv, 7dnivinfo  
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