Возможность поставок оружия в Украину исключили в Швеции

Швеция не будет поставлять в Украину оружие, поскольку в стране действуют очень строгие правила по его экспорту, которые запрещают поставлять вооружение в страны, находящиеся в состоянии конфликта.

Об этом перед началом планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД 24 января заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщает ТАСС.

"У нас очень строгие правила по экспорту оружия, это неактуально с нашей стороны. Но мы поддерживаем Украину по многим позициям: это и участие в обучении в секторе безопасности и обороны, но, прежде всего, путем большой помощи в области реформ, которую мы считаем важнейшей. Мы также готовы участвовать в сотрудничестве по вопросам кибербезопасности, которую обещал ЕС, если Украина захочет. Но, прежде всего, это сильная политическая помощь", - сказала она.

По словам Линде, Швеция не экспортирует оружие в страны, находящиеся в состоянии конфликта. Также глава шведского МИД заявила, что Стокгольм не планирует эвакуировать свой персонал из посольства в Украине.

"У нас есть планирование на случай чрезвычайной ситуации для посольства в Киеве - так же, как и для других дипмиссий, но сейчас это не требуется", - сказала Линде.