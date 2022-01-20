Командующий ООС генерал Павлюк заявил, что украинцы будут "рвать россиян голыми руками"

Командующий ООС Александр Павлюк в интервью британскому The Times рассказал, что украинцы будут "рвать российских агрессоров голыми руками".

"У нас около полумиллиона человек, которые прошли эту войну и кого-то или что-то в ней потеряли. Поэтому они готовы раздирать россиян голыми руками", - заявил Павлюк.

Еще Павлюк уверен, что в случае войны, украинской разведке важно предсказать направление главного удара. После удачного контрудара Путин, согласно планам Павлюка, отступит.

"Путин осознает, что после значительных потерь его армия может остановиться сама. В этом нельзя доверять интуиции. Речь идет о холодном расчете", – говорит военный.

Павлюк назвал и потенциальную дату вторжения - 20 февраля. Он связал это с окончанием Олимпиады-2022 в Пекине, а также с завершением российско-белорусских учений на границе.

"Очень странное заявление со стороны украинского генерала. Что значит "голыми руками"? Зачем голыми руками? А где ж оружие? У кого Джавелины будут?" - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".