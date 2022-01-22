Детей в Киеве будут держать "в боевой готовности" на случай эвакуации из-за возможных минирований

В Киеве из-за сообщений о массовых минированиях школ детей будут держать "в боевой готовности" на случай эвакуации.

Детям предписали не переобуваться в классах, держать под рукой сумки со спортивной формой.

А родителям разослали сообщения, в которых говорится, что нужно быть готовым срочно ехать забирать ребенка в случае получения сообщения от администрации школы.

"В случае объявления чрезвычайной ситуации детей эвакуируем за пределы школы, сообщаем родителям. После получения уведомления родителям необходимо срочно приехать и забрать детей", - говорится в сообщении.