В Украину из США на днях прибудет новая партия "Джавелинов"

США в рамках оборонной помощи Вооруженным Силам Украины вскоре отправят в Киев новую партию противотанковых ракет Javelin.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри.

По его данным, поставка в Украину из США противотанковых ракет Javelin ожидается на днях.

"Противотанковые ракеты Javelin скоро прибудут в Украину из США", - сообщил Кибри.

При этом, по его словам, это не последняя военная помощь Вашингтона для Киева.

"Системы ПВО тоже спешат. Еще много чего будет", - заявил Кибри.