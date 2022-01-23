К массовой эвакуации евреев из Украины в случае вторжения РФ готовится Израиль

Израильское правительство готовится к возможности того, что тысячи украинских евреев захотят иммигрировать в страну в случае вторжению РФ.

Об этом сообщает Times of Israel.

В Израиле представители различных правительственных учреждений и групп, канцелярии премьер-министра, министерства обороны, министерства по делам диаспоры и Еврейского агентства, а также министр иностранных дел обсудили возможную эвакуацию украинских евреев в случае вторжения России в Украину.

"Около 75 000 человек, проживающих на востоке Украины, имеют право на получение израильского гражданства", - сообщило правительство Израиля.

Власти страны утверждают, что у Израиля уже давно есть планы массовой эвакуации евреев из разных стран в случае необходимости, и эти планы для Украины были обновлены в связи с ростом напряженности.

Представитель министерства иностранных дел заявил, что Израиль в настоящее время не ожидает всплеска иммиграции из Украины и отметил, что такими иммиграционными вопросами занимается Еврейское агентство. Однако чиновник отметил, что министерство изучает вопросы, связанные с примерно 10 000 граждан Израиля в Украине.