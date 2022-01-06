 

Срочно покинуть Украину своих граждан призвала Япония

События Сегодня, 12:3559
Срочно покинуть Украину своих граждан призвала Япония

Правительство Японии призывает граждан своей страны в срочном порядке покинуть территорию Украины.

Об пишет ТАСС во вторник, 25 января.

"Мы призываем находящихся в Украине соотечественников срочно покинуть ее территорию. Что касается ситуации с посольством (Японии - Ред.), мы будем применять надлежащие меры, исходя из положения дел в регионе и с позиции защиты наших граждан", - заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Также, по данным агентства, Министерство иностранных дел Японии присвоило Украине третий уровень опасности по четырехбалльной шкале. Он равносилен призыву не посещать эту страну.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Япония, граждане, 7dniv, 7dnivinfo, эвакуация  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

К массовой эвакуации евреев из Украины в случае вторжения РФ готовится Израиль
К массовой эвакуации евреев из Украины в случае вторжения РФ готовится Израиль
Сегодня, 09:29
Четыре страны, которые эвакуируют свои посольства из Украины на фоне угрозы вторжения России назвали в МИД
Четыре страны, которые эвакуируют свои посольства из Украины на фоне угрозы вторжения России назвали в МИД
Сегодня, 09:16
Американским дипломатам покинуть Украину разрешил госдеп США
Американским дипломатам покинуть Украину разрешил госдеп США
Вчера, 10:06
Границы на въезд закрыл Казахстан
Границы на въезд закрыл Казахстан
6-янв-2022, 13:47
Воздержаться от поездок в Казахстан из-за протестов в стране рекомендовали украинцам
Воздержаться от поездок в Казахстан из-за протестов в стране рекомендовали украинцам
5-янв-2022, 12:46

Последние новости

13:15
Политика
Вносить кандидатуры глав райадминистраций Кабмин запретил Кличко
12:39
События
Под Кривым Рогом родители напоили младенца этиловым спиртом для успокоения
12:35
События
Срочно покинуть Украину своих граждан призвала Япония
12:32
Политика
Журналиста Fox News Байден назвал "тупым сукиным сыном"
09:33
Политика
Как Данилов и Зе снова отменили "вторжение Путина"
09:32
Политика
Своим гражданам задуматься об отъезде из Украины рекомендовала Канада
09:29
События
К массовой эвакуации евреев из Украины в случае вторжения РФ готовится Израиль
09:27
Политика
В ближайшее время Макрон созвонится с Зеленским и Путиным
09:25
События
В Украину из США на днях прибудет новая партия "Джавелинов"
09:22
События
Мощный снегопад обрушился на Грецию
09:20
События
Кузин заявил что тошнота, озноб и боль после вакцинации от коронавируса - признаки того, что формируется иммунитет
09:18
Политика
Эвакуацию своих граждан из Украины США не планируют
09:16
Политика
Четыре страны, которые эвакуируют свои посольства из Украины на фоне угрозы вторжения России назвали в МИД
09:15
Политика
Срок когда дадут ответ России по поводу гарантий безопасности назвали в госдепе США
08:15
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 января 2022
07:45
Политика
Готовность войск на территории США и за рубежом на фоне напряженности вокруг Украины повысил Пентагон
Вчера, 2022-01-24
19:49
Экономика
На фоне слухов о "вторжении Путина" обрушился курс гривны
19:48
События
Детей в Киеве будут держать "в боевой готовности" на случай эвакуации из-за возможных минирований
19:46
Политика
Секретарь СНБО об угрозе "вторжения России"
16:57
Политика
Зачем США вывозят семьи дипломатов из Украины и почему спокойны в ЕС

Новости ТОП-7

Что происходит с полицейским бунтом в Украине после обещания повышения зарплат1483
В Запорожье доделанный турками мост, который строился 18 лет открыл Зеленский563
Для чего Лондон говорил о "тройственном союзе" Британии, Украины и Польши508
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 января 2022493
Персональные данные миллионов украинцев слитые в сеть похожи на информацию из приложения "Дия"467
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 января 2022417
Назван главный витамин для поддержания здоровья в пандемию коронавируса410

Досуг

Качественные удобрения от Grow.in
Качественные удобрения от Grow.in
Если есть желание приобрести качественные удобрения, стоит изучить предложения интернет-магазина Grow.in.
Сегодня, 07:4273
Особенности покупки женской одежды оптом
Особенности покупки женской одежды оптом
Жизнь представительниц прекрасного пола играет яркими красками. Для них процесс выбора гардероба играем важную роль, поэтому одежду они приобретают ответственно. Для девушек важно выглядеть неотразимо в любой ситуации, ощущая при этом удобство и комфорт.
Вчера, 20:52119
8 этапов лечения каналов под мікроскопом
8 этапов лечения каналов под мікроскопом
Каналом зуба называют пространство внутри его корней, в котором располагается пульпа – пучок из сосудов и нервов.
Вчера, 20:48127
5 причин посетить онлайн-магазин настолок Gametime
5 причин посетить онлайн-магазин настолок Gametime
Онлайн-магазин настолок Gametime привлекает широким и разнообразным ассортиментом. На виртуальной витрине представлено просто невероятное количество настолок разных жанров. 
Вчера, 19:11143
Как купить криптовалюту: основные способы в 2022 году
Как купить криптовалюту: основные способы в 2022 году
На криптовалютном рынке существует огромное количество способов купить криптовалюту.
Вчера, 17:01135
Как выбрать компрессионные колготы
Как выбрать компрессионные колготы
Сейчас компрессионные колготы получили широкое распространение. Их используют в лечебных целях. Какими особенностями они обладают.
Вчера, 11:39126

События

Под Кривым Рогом родители напоили младенца этиловым спиртом для успокоения
Под Кривым Рогом родители напоили младенца этиловым спиртом для успокоения
В Кривом Роге будут судить родителей, которые напоили этиловым спиртом своего шестимесячного ребенка, чтобы его успокоить.
Сегодня, 12:3962
Срочно покинуть Украину своих граждан призвала Япония
Срочно покинуть Украину своих граждан призвала Япония
Правительство Японии призывает граждан своей страны в срочном порядке покинуть территорию Украины.
Сегодня, 12:3563
К массовой эвакуации евреев из Украины в случае вторжения РФ готовится Израиль
К массовой эвакуации евреев из Украины в случае вторжения РФ готовится Израиль
Израильское правительство готовится к возможности того, что тысячи украинских евреев захотят иммигрировать в страну в случае вторжению РФ. 
Сегодня, 09:29103
В Украину из США на днях прибудет новая партия "Джавелинов"
В Украину из США на днях прибудет новая партия "Джавелинов"
США в рамках оборонной помощи Вооруженным Силам Украины вскоре отправят в Киев новую партию противотанковых ракет Javelin.
Сегодня, 09:2599
Мощный снегопад обрушился на Грецию
Мощный снегопад обрушился на Грецию
На Грецию, которую ранее накрывало чередой землетрясений, обрушился сильнейший снегопад.
Сегодня, 09:2292
Кузин заявил что тошнота, озноб и боль после вакцинации от коронавируса - признаки того, что формируется иммунитет
Кузин заявил что тошнота, озноб и боль после вакцинации от коронавируса - признаки того, что формируется иммунитет
Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что негативные реакции после вакцинации  от коронавируса вплоть до болей - это признаки формирования иммунитета.
Сегодня, 09:20109
7 Днів