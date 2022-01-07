Под Кривым Рогом родители напоили младенца этиловым спиртом для успокоения

В Кривом Роге будут судить родителей, которые напоили этиловым спиртом своего шестимесячного ребенка, чтобы его успокоить.

От полученной дозы алкоголя малыш скончался. Инцидент произошел в селе Ингулец в ноябре 2020 года. Сейчас по делу окончено досудебное расследование, передает прокуратура Днепропетровской области.

По данным следствия, родители подмешали этиловый спирт в детскую смесь и налили все это в бутылочку с соской. Такое "кормление" стало смертельным для полугодовалого мальчика.

"Криворожской южной окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении жителей с. Ингулец Широковского района за злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее его смерть (ст.166 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры.

Родителям погибшего младенца грозит до пяти лет лишения свободы.