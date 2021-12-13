Обращение к миру из-за требования РФ не принимать Украину в НАТО поддержала Рада

Сегодня, 25 ноября, на заседании Верховной Рады Украины проголосовали за проект постановления об обращении украинского парламента к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций против требований России дать гарантии не вступления Украины в НАТО и против "военного шантажа РФ".

Свои голоса в поддержку проекта постановления отдали 282 народных депутата. Среди них только 200 нардепов из "Слуги народа".

В целом голосование по фракциям за обращение выглядит так:

200 нардепов "Слуг народа",

20 нардепов "Евросолидарности",

13 нардепов "Батькивщины",

15 народных депутатов от фракции "За будущее",

12 от "Голоса",

14 от "Доверие"

8 внефракционных депутатов.

В обращении речь идет о "неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины".