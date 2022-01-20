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События Сегодня, 19:2878
Власти хотят обложить налогом таксистов и запретить брать ФОПов на работу

Не успели украинские предприниматели прийти в себя после введения обязательных кассовых аппаратов, как власти готовят по ним новый удар.

На этот раз решили перекрыть схему оптимизации налогов через ФОПов.

Поясним, речь идет о весьма распространенной практике, когда компании - юридические лица оформляют сотрудников как физлиц, а затем заключают с ними договора о предоставлении услуг. Таким образом фирма экономит на зарплатных налогах - не нужно платить 22% ЕСВ. Сам же работник-ФОП не платит 18% НДФЛ. Вместо этого ему начисляют 5% налога как физлицу-предпринимателю.

Глава парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выступил с инициативой - запретить компаниям оформлять сотрудников как физлиц-предпринимателей.  

Параллельно Гетманцев анонсировал и ряд других налоговых изменений. В частности, о снижении налоговой нагрузки на зарплатный фонд. На сегодня рассматривается два варианта - либо объединение трех налогов в один, либо снижение ставки НДФЛ (сейчас -18%) и отмену военного сбора (1,5%). ЕСВ в этом случае останется на нынешнем уровне - 22%. Это должно немного подсластить пилюлю бизнесу, в случае, если ему все-таки перекроют схему с ФОПами.

Еще одна новация - ужесточение условий для самозанятых лиц (вроде таксистов и парикмахеров), которых могут заставить платить 5% налога с оборота. Эти идеи по налогам Гетманцев озвучил на недавней встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации.

Впрочем, несмотря на заявленные отдельные послабления по налогам, намерения власти ясны - закрутить гайки по ФОПам и перекрыть схемы по минимизации налогов, которые сегодня широко использует бизнес.

Но эффект может оказаться неожиданным.

"Фактически юридическим лицам хотят полностью запретить работать с физлицами-предпринимателями, а не просто оформлять как ФОПов своих сотрудников. Ведь доказать, что приходящий бухгалтер - это реально физлицо-предприниматель, а не ваш сотрудник, оформленный как ФОП, крайне сложно. Это значит, что третья группа предпринимателей на едином налоге, а это бухгалтеры, юристы, аудиторы, дизайнеры и прочие - фактически останется без заказов и средств к существованию. Это мощный удар по малому бизнесу", - говорит нам глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич.

Разбирались, к чему готовиться бизнесу.

Неубиваемая схема

Поясняя свою инициативу - запретить бизнесу оформлять сотрудников как физлиц-предпринимателей, глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев описывает ходовую схему, которой сейчас активно пользуется бизнес.

Вместо того чтобы оформить работника в штат и платить за него 22% ЕСВ (сам сотрудник при этом платит 18% НДФЛ), многие компании идут по схеме с ФОПами. Человек становится физлицом-предпринимателем (как правило, фирма-работодатель предоставляет ему юридическое и бухгалтерское сопровождение при открытии ФОП и подаче отчетности), затем компания заключает с ним договор о предоставлении услуг и перечисляет оговоренную ранее зарплату на счет в качестве оплаты за услуги.

При этом никакого ЕСВ с этих денег работодатель не платит.

Получатель средств - физлицо-предприниматель - отчисляет не 18% НДФЛ, а только 5%. То есть все в выигрыше. Для работодателя есть еще и дополнительный бонус - на работника-ФОПа не распространяются трудовые гарантии КЗоТА, к примеру, по отпускам, увольнениям и прочем.

"Такую схему сейчас действительно массово используют. Особенно, для сотрудников, работу которых можно подогнать под определение "услуги" - бухгалтеров, юристов, финансистов, дизайнеров, программистов, научно-технических работников и другие. Понятно, что заводского рабочего как физлицо-предпринимателя не оформишь. Но в теории как ФОП может работать даже кассир в супермаркете. При этом налоговая нагрузка на работодателя, да и самого сотрудника резко снижается. Но эта схема - вполне легальная, это не уклонение от налогов, а их оптимизация, то есть по факту придраться не к чему", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Но это еще не все.

"Схему с ФОПами бизнес использует для обналичивания средств на зарплаты в конвертах. По официальному зарплатному фонду, который, как правило, небольшой, платят все налоги (более 40%), а остальные средства через счета ФОПов-сотрудников обналичивают примерно за 10% от суммы. 5% - это налог с физлица-предпринимателя, 1% - за обналичку, плюс плата "крыше", - говорит экономист Алексей Кущ. 

Сломать подобные схемы власти уже хотели. В частности, еще в 2005 году пытались внедрить норму, по которой, если ФОП предоставляет услуги компании больше месяца, он приравнивается к наемному работнику. Но проработала она недолго, ее затем отменили.

В прошлом году Кабмин одобрил законопроект Минсоцполитики, который прописывает семь признаков трудовых отношений. Они следующие:

  • Выполнение работы по конкретной квалификации, профессии или должности под контролем лица, в интересах которого выполняется работа.
  • Регулирование процесса труда
  • Выполнение определенных задач на рабочем месте в офисе заказчика
  • Организация условий труда, предоставление оборудования, материалов и др.
  • Систематические выплаты лицу, выполняющему работу
  • Установление лицом, в пользу которого выполняется работа, продолжительности трудового дня и времени отдыха
  • Возмещение затрат на поездки и других финансовых затрат, связанных с выполнением работы.

В проекте прописано, что, если есть хотя бы три признака трудовых отношений, стороны обязаны заключать трудовые договора. То есть работник считается наемным, а его зарплата облагается налогами по полной. Впрочем, пока документ не рассматривали даже в первом чтении.

Весной прошлого года в Раде был зарегистрирован проект 5371, который прописывал "простые трудовые договора" для небольших предприятий (до 250 сотрудников), что, как указывалось в пояснительной записке, также должно помочь в борьбе с теневой занятостью. Этот проект пока также ожидает рассмотрения.

В профильных кругах говорят, что Гетманцев якобы готовит новый законопроект по теме ФОПов, в котором и пропишут новые запреты. 

"Понятно, что это должны быть изменения в Налоговый кодекс, проголосованные Радой. Фактически речь может идти не просто о запрете юридическим лицам оформлять сотрудников как физлиц-предпринимателей, а о "табу" на работу со всеми  ФОПами", — отмечает глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

ФОПы без работы

В том, что власти не просто готовят натиск на схему с "лже-ФОПами", а хотят закрутить гайки всему малому бизнесу опрошенные "Страной" эксперты не сомневаются.

"Фактически это наступление на третью группы единоналожников, которая на сегодня может по договору работать с юридическими лицами. В статусе физлиц-предпринимателей третьей группы сейчас оформляются специалисты, которые работают на аутсорсинге или фрилансе с рядом компаний. К примеру, бухгалтера или юристы, которые берут на обслуживание по 5-6 фирм. Работодателю сложно будет доказать, что этот исполнитель услуг не является "фиктивным ФОПом", то есть, его же сотрудником, которого он вынудил оформиться предпринимателем", - считает Олег Пендзин.

"На самом деле никто не анализировал, как много сотрудников оформляется как физлица-предприниматели и какой удар запрет нанесет по тому или иному сегменту. Поэтому какой урон нанесет инициатива Гетманцева по рынку и экономике пока можно только догадываться. Но в том, что многие "честные" ФОПы, которые сейчас работают с юрлицами, останутся без заказов, сомнения нет", - добавила глава профсоюза промышленников и предпринимателей Наталия Землянская.

Гильдия ИТ-специалистов уже раскритиковала идею властей лишить ФОПов третьей группы заказов от юрлиц.

"Намерения власти подаются под сладеньким лживым соусом, якобы, ограничение нужно для борьбы с уклонением от уплаты налогов, когда предприниматель не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников как "зарплатных ФОПов" То есть, фактически более 200 тысячи ФОПов, которые работают в сфере ИТ, потеряют возможность нормально работать", -  заявили в Гильдии, пригрозив властям "более решительными действиями", если подобные инициативы будут иметь продолжение. 

Совладелица "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева говорит, что многое будет зависеть от того, как новая инициатива будет реализована.  

"Если власти говорят о неравных условиях найма сотрудников, то такую категорию ФОПов очень легко обнаружить даже сейчас. Физлица-предприниматели, которые сидят на зарплате, каждый месяц получают примерно одинаковую сумму от одного юрлица. И получается, что, например, я за своего сотрудника с зарплатой в 10 тысяч гривен плачу 37% налогов, а тот, кто оформил подчиненных в качестве ФОП - намного меньше  Себестоимость нашего условного продукта получается разной, и я оказываюсь не в очень конкурентных условиях.  И эта часть понятна и верна. Другой вопрос – как после воплощения этого нововведения компании смогут работать с фрилансерами. А это большая прослойка – дизайнеры, юристы, частный консалтинг по разным вопросам", - отмечает Остафиева.

С ней согласен и Олег Пендзин.

"Да, налоги должны платить все. Но, как по мне, выбрали не очень удачное время для закручивания гаек. Бизнес еще не отошел от пандемии, благосостояние людей падает. Вряд ли это лучший момент для ужесточения по налогам. Начинать бороться со схемой по ФОПам нужно постепенно, скажем, сначала ограничивая виды деятельности, с представителями которых не могут работать юрлица. Или ввести норму, по которой специалисты, которые работают с компанией на аутсорсинге, должны оформлять не ФОП, а общество с ограниченной ответственностью.

Но, думаю, пока разговоры о тотальных запретах - просто страшилки. Запустили новость, чтобы посмотреть, какая на нее будет реакция. По моему мнению, до выборов на столь непопулярное решение у Зеленского не пойдут, так как это обрушит и без того низкие рейтинги власти. А вот после переизбрания, если оно, конечно, будет, мы увидим и непрямые методы контроля и закручивание гаек по налогам для людей и бизнеса", - считает Пендзин. 

Снижение налогов на зарплаты и 5% для самозанятых

Отметим, что инициатива по ФОПам - не единственная. На недавней встрече с членами Европейской бизнес-ассоциацией Данил Гетьманцев анонсировал и другие налоговые нововведения. В частности, по налогам на зарплатный фонд.

По его словам, сейчас рассматривается несколько вариантов. Один из них - объединение всех налогов в единый взнос, второй - об уменьшении НДФЛ и отмене пенсионного сбора. ЕСВ при этом хотят оставить на нынешнем уровне (22%). 

Сам Гетьманцев за введение единого налога на зарплатный фонд. "Для настоящего бизнеса, работающего в белую, это очень большой шаг вперед, дающий нам моральное право требовать вообще устранения любых схем по налогообложению при выплате заработных плат. Но безусловно меньше потерь просто при уменьшении НДФЛ", - отметил Гетманцев,

Ранее озвучивались цифры, что нагрузка на зарплатный фонд может снизится до 25%, но не сразу, а в течение 5 лет.

Для работодателей это, якобы, должно стать аргументом отказаться от схем в трудоустройстве, в том числе, от схемы с ФОПами.

Впрочем, как говорит Олег Пендзин, снижение налогов на зарплатный фонд, как показывает практика, не приводит к обелению рынка труда и адекватному увеличению налоговых поступлений.

"В свое время ЕСВ уже был снижен почти вдвое, но это привело только к дефициту Пенсионного фонда. Анонсированные снижения налогов тут же ударят по бюджету ПФ. Да и международные кредиторы вряд ли оценят подобную инициативу, тем более, что реальных компенсаторов снижения поступлений в казну нет", - говорит эксперт.

По мнению Алексей Куща, сама идея введение коммулятивного налога на труд неплохая. Но все зависит от размера налога.

"Для бизнеса имеет смысл отказаться от всяческих схем, в том числе, по оформлению сотрудников ФОПами, если официальный налог будет близок к стоимости теневого обналичивания средств. То есть, примерно 15%. Такой налог бизнес будет платить, и при этом теряется необходимость в схемах, которые все равно остаются рисковыми и не позволяют капитализировать бизнес и привлечь серьезных инвесторов. При этом нужно сначала провести реформу, затем дать бизнесу переходной период и только после этого штрафовать", - отметил эксперт.

Еще одна неоднозначная идея от Гетманцева - закручивание гаек для самозанятых украинцев. Они, якобы, смогут подавать заявки через Дию, устанавливать кассовые аппараты и работать, уплачивая 5% с дохода. Обложить 5% могут представителей 27 видов деятельности - от парикмахеров до таксистов. 

То есть, скандальная новость о тотальных проверках доходов украинцев, занимающихся независимой профессиональной деятельностью, в в том числе, парикмахеров, которую сам Гетьманцев назвал "бредом малограмотных тг-провокаторов" может оказаться не таким уж "фейком". Власти, если и не начнут контролировать доходы самозанятых, то, как минимум, попытаются сбить с них больше налогов.

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Теги: news, новости, Украина, Таксисты, налоги, ФОПы, 7dniv, 7dnivinfo  
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