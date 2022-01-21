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Зеленский опубликовал новое успокаивающее видео

Владимир Зеленский 25 января опубликовал новое видео. На этот раз он обратился к украинцам по поводу информационной повестки, связанной с якобы готовящимся российским вторжением.

В целом, Зеленский повторил то же, что уже не раз говорил и в предыдущие дни: все под контролем, паники не нужно, войны не будет, эвакуация посольств англо-саксонских стран - это геополитические игры.

"Думайте критически, логично и позитивно. И какие бы новости вы ни читали, ни видели и ни слышали в течение всего дня, завершайте его, зная главное: в режиме 24/7 мы делаем и будем делать все, чтобы вам было спокойно, тепло, сытно. И чтобы все вы были здоровы!" - сказал Зеленский.

"Не бойтесь интернета, пусть интернет боится вас", - родил новый мем Зеленский.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, интернет, 7dniv, 7dnivinfo  
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Зеленский опубликовал новое успокаивающее видео
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