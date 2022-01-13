К новой акции протеста ФОПов готовятся под Радой

Утром в среду, 26 января, в Киеве под Верховной Радой готовятся к новой акции ФОПов. Протестующие говорят, что силовики запретили им установить сцену и подогнать автомобиль с озвучкой для проведения акции.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Под стенами парламента уже собралось несколько десятков предпринимателей. Правоохранители значительно усилили меры безопасности. Практически на всех перекрестках в правительственном квартале дежурят патрули солдат Нацгвардии.

По словам руководителя движения протестующих ФОПов Сергея Доротича, вчера во время столкновений с правоохранителями под Радой были задержаны 74 протестующих. Самого Доротича не задержали.