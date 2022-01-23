Будет ли война после заявлений Украины, что Путин не нападет

В последние дни от украинской власти снова пошел вал заявлений о том, что российского вторжения не будет. По крайней мере сейчас для него нет, как говорят все официальные лица, никаких предпосылок.

Это уже второй столь массированный ответ Офиса президента на панику, раздуваемую США и Британией.

Первый прозвучал под новый год, когда риторика о скором "вторжении" вышла у заокеанских представителей на официальный уровень. Тогда у Зеленского провели заседание СНБО и заявили, что идет откровенная дезинформация.

Но с тех пор многое изменилось. Англичане и американцы развернули масштабную кампанию о якобы неминуемом нападении на Украину.

Начались демонстративные действия на уровне государств - оружейные поставки, частичная эвакуация посольств, публикация списков "оккупационных правительств" и прочей конспирологии, прикрываемой "данными разведки".

Это накалило ситуацию так, что инвесторы ринулись выводить деньги из Украины, люди забирать деньги из банков, а гривна стала падать. И вот СНБО снова стал убеждать, что ситуация под контролем, и вторжения не планируется.

Правда, противореча самим себе, власти регулярно говорят, что Россия "начинает эскалацию" и планирует напасть. Но эти заявления звучат заметно тише и обычно преследуют какую-то прикладную цель (например, выбить из Запада больше денег, получить оружие или оправдать какие-то крайние меры). Основной же нарратив - войны не будет.

Причем власти в обоснование этого тезиса приводят оценки, которые "Страна" публиковала еще осенью, когда началась вся эта история со "вторжением".

Проанализировали, насколько сегодня вероятно широкомасштабное нападение на Украину и какие могут быть альтернативные сценарии.

Вторжения не будет. Что заявила украинская власть

24 января секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания заявил, что ситуация в Украине контролируется и оснований для паники нет.

"Нет никаких поводов, чтобы мы с вами сегодня паниковали", - заявил секретарь СНБО. - Мы не видим никаких оснований для того, чтобы сегодня было утверждение о полномасштабном наступлении на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически", - добавил он.

Он напомнил, что нынешняя группировка войск РФ в граничащих с Украиной областях насчитывает до 130 тысяч личного состава, и с осени эта цифра не увеличивалась. По словам Данилова, такое количество для оккупации Украины недостаточно.

В распространении слухов о войне он обвинил по традиции "страну-агрессора", но и добавил к тому, что эту кампанию поддерживают и "партнеры Украины".

Тему подхватили другие чиновники.

После заседания вышло видеообращение Зеленского, который еще раз конкретизировал главные выводы СНБО: "Все под контролем. Причин для паники нет... Военные у нас лучшие. они нас защищают, а нам нужно защищать их. Быть спокойными и не кричать "всё пропало".

Также после заседания СНБО министр обороны Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что указывает на отсутствие подготовки военного наступления.

"На сегодняшний день фактаж, который мы и разведки стран-партнеров наблюдаем, приблизительно подобен той же ситуации, которая была весной прошлого года. По состоянию на этот момент не создано ни одной ударной группировки Вооруженными силами РФ, что бы свидетельствовало о том, что завтра они пойдут в наступление. Такой угрозы не существует", - сказал он.

Резников призвал не паниковать из-за возможной эскалации на границе.

В кулуарах Рады на следующий день министр еще раз подтвердил, что оснований полагать, что в ближайшее время произойдет отрытое вторжение России через границы Украины, нет.

"Война началась в 2014 году и мало СМИ в дружных с нами странах, ежедневно освещали то, что происходит у нас с вами. Мы это знали и освещали каждый день. И украинцы знают, что война продолжается с 2014 года. А почему-то осенью 2021 года начали выть, что война может начаться", - сообщил он журналистам.

Также он ответил на вопрос, почему тогда в мире активно обсуждают информацию о вторжении.

"Фактаж абсолютно совпадает, но оценка этого фактажа разная. Мы с вами живем в состоянии этой войны восьмой год. Для них, к моему удивлению, это оказалось новостью", - сказал Резников.

Что делают российские войска на границе с Украиной

Еще в прошлом году "Страна" подробно пообщались с военными экспертами и представителями разведывательных служб, и все их выводы плюс-минус сходились.

1. Да. Российские войска в большом количестве стоят на границе. Но их туда собрали не вчера и не для того, чтоб вот-вот напасть на Украину. Они там находятся на местах своей постоянной дислокации. Просто в 2014 году на границе с Украиной не было мест постоянной дислокации российской армии (в большом количестве). А теперь они есть. И произошло это не в последние месяцы. Процесс передислокации войск начал осуществляться с 2015 года и в общем и целом завершился к началу 2021-го. И это действительно (как и говорит министр обороны Резников) не ударные группировки, нацеленные на атаку в ближайшее время. Это, повторимся, войска, находящиеся в местах своей постоянной дислокации (подробно об этом мы писали здесь).

2. У России нет никаких резонов сейчас по своей инициативе начинать вторжение в Украину. В данный момент в нашей стране не происходит никаких процессов, которые бы несли смертельную угрозу для России и которые нужно было бы немедленно остановить путем войны (со всеми ее непредсказуемыми последствиями, ущербом и жертвами). Наоборот, процессы углубления хаоса и коррупции, происходящие в Украине, идут в плюс российской власти, которая на примере нашей страны показывает своим согражданам, к чему приводят Майданы и прозападный курс на постсоветской почве.

3. Российская армия на границе стоит на случай неких действий, которые может предпринять Украина и некоторые ее партнеры на Западе. Например, на случай наступления ВСУ на Донбассе. С учетом нависающих над кордонами Украины армейских кулаков России, начало наступления украинских войск против "ЛДНР" быстро приведет к стратегическому окружению подразделений ВСУ на Донбассе и на всем юго-востоке Украины с последующим военным разгромом.

Собственно, предотвращение наступления Украины на Донбассе и является главной целью сосредоточения российских войск на границе. Еще одной целью является демонстрация жесткости намерений Москвы в случае вступления Украины в НАТО и/или размещения на территории страны иностранных войск.

4. Таким образом, единственный на данный момент вариант, при котором Россия может в открытую вступить в войну – это наступление Украины на Донбассе (ну или прямая атака Украины на территорию России, что сейчас выглядит фантастикой).

5. Отметим, что украинские власти отрицают намерения решать вопрос Донбасса силовым путем. О том же говорят и ключевые страны Запада – США, Германия, Франция. И если это действительно так (в чем Россия высказывает сомнения), то большой войны не будет.

То есть, если что и способно начать конфликт - это обострение на Донбассе.

Что происходит с Донбассом?

В России и "республиках" в последнее время часто говорят о высокой вероятности наступления ВСУ. Об этом вчера синхронно заявило руководство "ДНР", а потом и в Кремле.

"По характеру тех мероприятий, которые проводятся со стороны Украины — это идёт подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причём в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчеты и танковые", - заявил "глава ДНР" Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".

При этом вечером секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не собирается вести военное наступление на Донбассе, поскольку будет очень много жертв среди мирного населения. А оружие, поставляемое с Запада, нужно только для обороны.

В целом же на фронте нету видимых признаков эскалации: причем с декабря количество нарушений, по данным ОБСЕ, заметно снизилось.

Причем, относительное затишье сопровождается осторожными подвижками на дипломатическом фронте.

В середине декабря Украина заявила, что возвращается в режим перемирия и снова запрещает ведение несанкционированного свыше огня. Это произошло с явной подачи американцев, которые параллельно переговорам с Москвой начали давить на Киев по вопросам реализации Минских соглашений (вероятно, это является частью неких договоренностей с россиянами).

У Зеленского уже дважды прорывалось недовольство этими действиями Вашингтона. Но, тем не менее, процесс минского урегулирования начал понемногу оживать. 26 января в Париже состоится встреча советников руководителей стран "Нормандской четверки", которые не собирались с минувшего сентября.

Причем Россия выставляла предварительное условие для этой встречи - отзыв законопроекта о переходном периоде, который пусть и был декларативным (поскольку действовать начинал главным образом после возврата украинской власти в Донецк и Луганск), но явно нарушал нормы Минских соглашений в части особого статуса Донбасса.

Вчера Украина этот проект официально отозвала. Зеленский после своего общения с Байденом в декабре прямо говорил, что это требование западных партнеров. Что лишь подтверждало гипотезу, что на данный момент "Минск-2" реанимируется американцами.

Таким образом, нельзя исключать, что завтрашняя встреча пройдет не совсем уж бесполезно. По крайней мере, уже появились утечки, что советники лидеров "Нормандской четверки" должны определить дату начала прямых переговоров Киева и "ЛДНР" об особом статусе Донбасса. Правда, пока непонятно насколько эти утечки отражают некие предварительные договорённости или же это просто пожелания Франции и Германии, которые Киев проигнорирует (и позже уже появилось опровержение информации о прямых переговорах от самого Ермака).

Особенно учитывая, что прямые переговоры с "республиками" - это "красные линии", которые выставляют властям националисты (да и многие представители власти и депутаты от "слуги народа"). А значит при переходе этих линий возможны попытки организации бунтов.

То есть, пока это довольно туманный вопрос. Особенно с учетом пока непонятной ситуации между РФ и США на переговорном треке по стратегической стабильности.

Впрочем, там уже видны контуры того, что США готовы нечто гарантировать по Украине (например, непринятие страны в НАТО и неразмещение там ударных вооружений). И помочь реализовать деэскалацию на Донбассе. Благодаря чему и наметилось какое-то движение по "Минску".

Если это движение продолжится, то скорее всего сценарий даже локальной войны по Донбассу получится снять. Какие тут перспективы - покажет, повторимся, завтрашняя встреча Ермака и Козака с представителями Парижа и Берлина.

Если же все эти попытки договориться (как на уровне США-Россия, так и на уровне "Нормандской четверки") провалятся, то вероятность провокаций с последующей резкой эскалацией на востоке Украины возрастает.

Последствия эскалации на Донбассе

Как мы уже говорили, в случае спровоцированной извне или изнутри страны наступления ВСУ на Донбассе, Россия скорее всего открыто вмешается в конфликт.

Итогом этого, судя по всему, может стать признание Россией "ЛДНР" точно также как в 2008 году после наступления Саакашвили на Цхвинвал Россия признала Южную Осетию и Абхазию. Причем, не исключено, что "ЛДНР" в ходе этой войны свою территорию расширят.

Сегодня о таком сценарии уже прямо заявили российские функционеры.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "своевременной" инициативу фракции КПРФ в Госдуме о признании независимости "ЛДНР". Он считает, что такая инициатива уместна в ключе того, что Украину "подталкивают к эскалации конфликта на востоке страны".

"Киев подталкивают к самоубийственному шагу - эскалации на Донбассе. Но что-то такое зреет и вот-вот проявится. Не случайно США, а за ними и их западные союзники начинают эвакуировать своих дипломатов из Киева. В этих условиях очень своевременно выглядит подготовка к признанию независимости народных республик Донбасса со стороны России", - сказал Константинов.

То есть, в России все более активнее запускают тему, что в случае "нападения Украины на "ЛДНР" необходимо будет признать независимость "республик".

По поводу того, что в таком случае ждет Россию и Украину, опубликовал достаточно показательное мнение российский финансист, уроженец Горловки, Сергей Васильев.

"В результате тех или иных провокаций на Донбассе, Россия вынуждена будет признать ДНР/ЛНР и ввести туда свои регулярные войска.

Это приведёт к двум важным последствиям.

США и Запад введут какой-то очередной пакет санкций против России, но не самый зубодробительный, т.к. непризнанные республики уже 8 лет, как территорией Украины толком не являются.

Зеленский тут же введет военное положение на территории всей Украины и разорвет все дипломатические и прочие отношения с Россией.

Далее все успокоится. Украина побоится как-то сопротивляться военной машине российской армии, ибо это грозит полным разгромом ВСУ и базовой инфраструктуре страны Украина.

На этом все стороны и разойдутся. Такой расклад устроит всех.

Россия включит дополнительные русские земли и русских граждан в свой состав.

Зеленский, введя военное положение, отменит грядущие выборы, которые он точно проиграет и полностью узурпирует власть.

США и Запад введут новые санкции против России, о которых они так давно говорят и ждут.

Кроме того, Россия получит моральное право полностью прекратить транзит газа через Украину после 2024-го, на многие годы Украина станет полностью враждебной и закрытой для нас страной (ну и ладно). А без российского газа Европа не справится, и Германия таки утвердит СП-2 к 2024.

Все стороны этого геополитического конфликта такой результат устроит, многие даже от этого выиграют. В общем, большой войны, да и вообще войны, не будет.

Но будет не просто".