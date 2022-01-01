США хотят утопить МКС в океане и попросили Россию просчитать варианты орбиты

США склоняются к варианту затопления Международной космической станции после завершения ее эксплуатации. Штаты обратились к России с просьбой просчитать варианты сведения станции с орбиты.

Об этом сообщил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" и руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев в интервью YouTube-каналу "Роскосмос ТВ".

"Надо думать о том, чтобы нам создавать новую станцию, а с Международной космической станцией завершать. Имея опыт завершения работ с "Миром", могу сказать: это довольно сложная баллистическая задача на затопление. Американцы сразу сказали: "Владимир, мы вам бухаемся в ножки, давайте под руководством России будем думать, как мы ее (МКС - Ред.) будем сводить с орбиты". Не сразу, конечно, а ближе к 2028-2030 году", - сказал Соловьев.

Он добавил, что в НАСА впервые всерьез заговорили о перспективе затопления станции только в 2021 году.

"Раньше они говорили: да ну, будет летать вечно. Сейчас уже говорят: вечно не полетит, надо думать о том, что будет дальше", - сказал Соловьев.

Прошлой весной Соловьев сообщил, что Россия не планирует отстыковывать и затапливать свой сегмент МКС, ведутся переговоры с партнерами по "цивилизованному" завершению работ на станции. По его словам, российский сегмент МКС в полтора раза переработал свой ресурс.