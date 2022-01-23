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События Сегодня, 14:4844
125 представителей католической церкви в Германии коллективно признались в принадлежности к ЛГБТК+

В Германии 125 представителей римско-католической церкви совершили коллективный каминг-аут и публично признались в своей принадлежности к ЛКБТК+. Они призывают к прекращению дискриминации.

Об этом сообщает dpa.

Указано, что среди совершивших каминг-аут были не только учителя и церковные администраторы, но и священники. Они призывают и других католиков присоединится к инициативе #OutInChurch, а епископов публично заявить о своей поддержке манифеста.

Участники акции хотят иметь возможность открыто жить и работать как ЛГБТК+ в церкви без страха. Они требуют изменения церковного трудового законодательства таким образом, чтобы сексуальная ориентация и гендерная идентичность больше не были основанием для увольнения.

Помимо этого, активисты призывают убрать из церковного учения клеветнические высказывания о гендере и сексуальности и хотят "полного доступа ко всем сферам деятельности и занятиям в Церкви без дискриминации". 

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