Что нового стало известно об американских биолабораториях в Украине

Болгарская журналистка-расследователь Диляна Гайтанджиева опубликовала новые данные относительно работы на территории Украины, Грузии и других государств американских биолабораторий.

Говорится, что на их базе ведется работа по испытанию разного рода вирусов на украинских и грузинских солдатах.

Существование биолабораторий США на территории Украины ранее признавали сами американцы. Они появились еще при президенте Кучме, затем закрылись при Януковиче, а после Майдана снова заработали.

"Страна" рассказывает, что нового стало известно по этой теме.

Эксперименты на 4400 солдатами в Украине

"В то время как США планируют увеличить свое военное присутствие в Восточной Европе, чтобы "защитить своих союзников от России", внутренние документы показывают, что означает американская "защита" на практике", - пишет на своем сайте Диляна Гайтанджиева, известная болгарская журналистка, которая уже поднимала эту тему.

В ее материале указывается, что Пентагон провел биологические эксперименты над 4400 солдатами в Украине и 1000 в Грузии.

Американское агентство по снижению военной угрозы (DTRA), пишет Гайтанджиева, профинансировало проект с участием солдат в Украине под кодовым названием UP-8: "Распространение вируса конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) и хантавирусов в Украине и потенциальная необходимость дифференциальной диагностики у пациентов с подозрением на лептоспироз".

Проект стартовал в 2017 году и несколько раз продлевался до 2020 года, о чем свидетельствуют внутренние документы.

Согласно описанию, образцы крови будут взяты у 4400 здоровых военнослужащих во Львове, Харькове, Одессе и Киеве. 4000 из этих образцов проведут на наличие антител к хантавирусам, а 400 из них – на наличие антител к вирусу Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ).

При этом "результаты анализа крови не будут предоставлены участникам исследования".

Также она публикует документы на украинском языке об этих исследованиях.

Нет информации о том, какие еще процедуры будут выполняться, за исключением того, что "о серьезных инцидентах, в том числе со смертельным исходом, следует сообщать в течение 24 часов. Все смерти участников исследования, которые подозреваются или связаны с исследовательскими процедурами, должны быть доведены до сведения комитетов по биоэтике в США и Украине".

Еще одним подрядчиком DTRA, работающим в Украине, является компания CH2M Hill.

По данным журналистки, она получила контракт на $22,8 млн (2020-2023 годы) на реконструкцию трех биолабораторий: Государственного научно-исследовательского института лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев) и Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов, а также "Областной диагностической лаборатории защиты прав потребителей" (Одесса).

В Грузии тоже реализуют аналогичный проект. У тысячи грузинских солдат во время медосмотра в госпитале Гори взяли образцы крови на наличие антител против таких патогенов как бациллы сибирской язвы, вируса клещевого энцефалита, болезни Лайма и еще 11 заболеваний.

Деятельность DTRA в Грузии и Украине подпадает под действие особых двусторонних отношений. Стороны обязуются не возбуждать судебное разбирательство, но исследователи возместят ущерб, связанный с потерей имущества, смертью или ущербом здоровью в Грузии и Украине.

Следующий проект, связанный с биологическими тестами на солдатах, должен начаться в марте этого года в Болгарском военном госпитале в Софии, утверждает Диляна Гайтанджиева.

Что известно об американских биолабораториях в Украине

В минувший раз тему функционирования американских биолабораторий поднимал поднимал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в апреле 2021 года. Связано это было с коронавирусом.

Комментируя версию США о том, что коронавирус запустили китайские ученые, он дал понять, что и американцы могли это сделать: "Я предлагаю вам обратить внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению - в основном у российских и китайских границ".

На следующий день Пекин поддержал тему с американскими биологическими лабораториями. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что американцы должны предоставить информацию об опытах, которые осуществляются в лабораториях США в Украине и в Форт-Детрике – военном учреждении в штате Мэриленд.

"Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и в Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности. Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру и чем они там занимаются, в том числе в Форт-Детрике?" – отметил Лицзянь.

В целом же история взаимодействия Украины и США по биолабораториям тянется около 20 лет. Американское Минобороны и украинский Минздрав еще тогда подписали соглашение об ограничении циркуляции опасных патогенов.

На программу США выделили Украине более 200 миллионов долларов. Финансировало проект американское то же самое DTRA. Назывался еще один участник проекта – "Научно-технический центр в Украине". В 2013 году, при президенте Януковиче, было принято решение отказаться от такого сотрудничества, однако с 2014 года – после Евромайдана – деятельность лабораторий возобновилась.

Весной 2020 гола тему подняли нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин. Они написали запросы президенту, премьер-министру, в СБУ и Минздрав. По сведениям нардепов, лаборатории были размещены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове, Киеве, Херсоне, Тернополе и неподалеку от Крыма и Луганска.

Всего 11 лабораторий.

"Фактически работы в лабораториях ведутся по программе биологических экспериментов. Бюджет составляет 2,1 миллиарда долларов и финансируется американским Агентством по снижению угрозы безопасности. К этой деятельности подключился и "Научно-технический центр в Украине" – международная организация, которая финансируется американскими властями и сотрудники которой имеют дипломатический иммунитет. Указанная организация занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения", – писали Медведчук и Кузьмин.

Как утверждали депутаты, по странному совпадению после запуска биолабораторий в Украине наблюдались вспышки инфекционных заболеваний: вирус, вызывающий геморрагическую пневмонию в Тернополе, вспышка гепатита А в Николаеве, Одессе, Запорожье и Харькове.

Посольство США в Украине в ответ признало, что в Украине действуют опекаемые Пентагоном биологические лаборатории. Но, по словам дипломатов, работают такие лаборатории совместно с украинскими партнерами – Минздравом, Минобороны, Госслужбой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук.

Целью деятельности назвали "обеспечение защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в государственных учреждениях", чтобы можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины.

Что конкретно делается в лабораториях, дипломаты написали обтекаемо, но привели некоторые описания проектов. Например, в лабораториях оценивали риски вирусов, потенциально переносимых перелетными птицами; следили за распространенностью хантавирусов и лептоспироза в Украине (те, что упоминала журналистка Гайтанджиева); контролировали распространение вируса африканской чумы свиней.

В архиве на сайте Госдепа есть соглашение Украины и США от 29 августа 2005 года, которое касается сотрудничества в сфере предупреждения распространения технологий, патогенов и опытов, которые можно было бы использовать при создании биологического оружия.

Договор подписали Пентагон и Минздрав Украины. В нем говорится, что Минздрав должен пересылать в Минобороны США копии опасных патогенов, которые появятся в результате исследований украинских лабораторий.

Утверждается, что информацию о результатах деятельности нужно держать в секрете, поскольку она конфиденциальна. Поэтому к проекту рекомендовали привлекать как можно меньше людей.

В одной из таких биолабораторий побывали журналисты ТСН. Это референс-лаборатория Центра общественного здоровья (ЦОЗ) третьего уровня защиты. Чтобы пройти туда, телеканалу пришлось договариваться с уполномоченными лицами и партнерами из США в течение нескольких недель.

В небольшой лаборатории было много современного оборудования, из персонала – всего пять микробиологов, все с чрезвычайным допуском. Сотрудники работали в защитных костюмах и в перчатках. Полностью замкнутая система водоснабжения и водоотведения, то есть воздух не выходит из помещений, где проводят исследования. В холодильнике при температуре -20 хранились возбудители сибирской язвы, холеры, бруцеллеза, туляремии, лептоспироза, листериоза.

Ученые определяли, есть ли возбудители опасных болезней в пробах, присланных со всей Украины. Основная задача микробиологов – распознать эпидемию на раннем этапе. Поступившие образцы сотрудники сравнивают с эталонными из коллекции лаборатории.