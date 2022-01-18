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События Сегодня, 18:5970
ВСУ в ежегодном рейтинге армий поставили выше войск Польши и Канады

Украинская армия поднялись на три строчки  в рейтинге самых боеспособных армий мира по версии индекса Global Fire Power.

Теперь ВСУ находятся на 22 месте списка (год назад были на 25 месте), по соседству с Тайванем и Канадой. Всего в рейтинге представлены армии 140 отслеживаемых стран мира.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Global Firepower Index.

За Украина улучшила "Индекс силы" (PwrIndx) - 0,3266 против 0,4396 в прошлом году.

Лидерами рейтинга являются США, Россия и Китай. Кроме них в десятку вошли Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Пакистан и Бразилия.

Армия Украины находится перед Тайванем, но обошла армии Канады и Польши (23 и 24 места). Последнее 140-е место рейтинга занимает Бутан.

ВСУ в ежегодном рейтинге армий поставили выше войск Польши и Канады
ВСУ в ежегодном рейтинге армий поставили выше войск Польши и Канады

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