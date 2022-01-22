Оружие, которое могут отправить "республикам" Донбасса назвали в Госдуме

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил о том, что объем потенциальных поставок вооружений в "ЛНР" и "ДНР" со стороны Российской Федерации должен быть прямо пропорционален вливаниям летального оружия на Украину с Запада.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на слова Андрея Гурулева.

"Объем вооружения должен быть прямо пропорционален вливаниям летального оружия в Украину с Запада, а в последнее время, мы знаем – эти объемы очень велики", - сказал политик.

Говоря о классификации и поставках вооружений, Гурулев добавил, что "это должны быть системы противовоздушной обороны, противотанковые ракетные комплексы".