Почему на энергорынке снова ЧП, а украинцев пугают блэкаутом

Ценник на электроэнергию на рынке на сутки вперед резко взлетел.

На 26 января в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) установился тариф по базовой нагрузке на уровне 2792,71 гривен за мегаватт -час (плюс 25,6% к предыдущей цене), по пиковой нагрузке - 3983,92 гривны (плюс 26,51%), во внепиковые периоды - 1601,5 гривен (плюс 23,58%).

Средневзвешенная цена по ОЭС составила 3262 гривен за мегаватт-час.

С утра 26 января наметился дефицит электроэнергии - почти 1000 киловатт-часов, а закупки велись на верхней границы цены - по прайс-кепам (порядка 4 000 гривен за мегаватт-час).

Причина ажиотажа - отключение за последние дни нескольких атомных блоков. Постепенно они включаются, но электроэнергии по-прежнему недостаточно.

Поэтому 25 января Украине пришлось запрашивать аварийную помощь у Беларуси и разворачивать Бурштынский остров в сторону ОЭС.

Но, главное, непонятно, что будет дальше. Блоки на украинских АЭС давно изношены, поэтому еще на этапе заявлений властей, что этой зимой будут делать ставку на атомную генерацию, эксперты прогнозировали - участятся аварийные отключения. Что, собственно, и происходит.

"Особенно сложный период нас ждет в феврале, когда усилятся морозы. Вновь возвращаются риски веерных отключений", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

Но есть и другая угроза - уже вскоре планируется временное отключение нашей энергосистемы от ОЭС с РФ и Беларусью. Украинская энергосистема должна проработать три дня в тестовом режиме, Это - очередной шаг в рамках синхронизации нашей энергосистемы с европейской. Разрешение на такое отсоединение Россия уже дала. Причем, как говорит наш источник на энергорынке, "подозрительно быстро". Есть версия, что намного сложнее будет присоединиться обратно - к России и Беларуси.

"В изолированном режиме наша энергосистема долго не сможет работать. В Европе нас пока тоже никто не ждет. Поэтому могут возникнуть серьезные проблемы, вплоть до локальных блэкаутов", - говорит источник.

"У нас действительно может быть блэкаут, который начнется с восточных областей, затем распространится на юг и центр страны. Связано это не только с проблемной электроэнергией, но и с газом", - добавил экономист Алексей Кущ.

Разбирались, что происходит на энергорынке.

Атомная зима

Отметим: о дефиците на рынке электроэнергии и связанном с ним ажиотаже в Украине за последний месяц успели подзабыть. Стабильный импорт из Беларуси, работа атомной генерации 14 блоками и сравнительно теплая погода привели к тому, что электроэнергия была даже в излишке из-за чего падали цены. "В декабре тариф был ниже, чем в ноябре, а в январе еще больше упад. В среднем шло снижение цены до 7-10% в месяц. Но сейчас ситуация резко поменялась", - говорит наш источник на энергорынке.

25 января Украина даже запрашивала аварийную помощь у Беларуси - электроэнергия из соседней страны шла с 11 утра и до 17.00 Всего поставили 650 мегаватт, сообщили в "Укрэнерго". Правда, как добавили в компании, запрос был связан не с недостатком мощности в энергосистеме, а с тем, что нужно было сэкономить резервы на покрытие пиковых часов в следующие периоды.

Впрочем, наши источники на энергорынке говорят, что ситуация остается непростой. Главная причина - "выпадение" атомных энергоблоков. За последние несколько дней три атомных блока выводились в ремонты.

Еще на выходных появилась информация об отключении блока Южноукраинской АЭС. Якобы, на плановый ремонт, но на рынке говорят, что на самом деле была аварийная ситуация. И уже тогда прогнозировали дефицит электроэнергии на этой неделе.

Но 25 января "вылетели" также энергоблоки Хмельницкой и Запорожской АЭС - сработала автоматика. По странному стечению обстоятельств ЧП начались в аккурат после того, как после недавнего СНБО заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма заявил о планах запуска всех 15 энергоблоков АЭС.

Первый энергоблок Хмельницкой АЭС сегодня подключили к сети после суток простоя, в течение суток обещают вернуть в энергосистему и четвертый блок Запорожской АЭС. Один блок Хмельницкой АЭС пока в ремонте, то есть, всего работает 13 блоков из 15. И отсутствие 14-блока (а это тысяча мегаватт-часов) на рынке ощущается.

Но главное - что будет дальше.

"Как показывает практика, ставка на одновременную работу 14-ю атомными блоками себя не оправдала. Блоки изношены, активная эксплуатация дает о себе знать. В марте 5-6 блоков будут вынуждены остановить на ремонты. Непонятно, как будет справляться энергосистема, особенно, если будут морозы. И вопрос - зачем в относительно теплые периоды было так жестко эксплуатировать атомную генерацию и при этом, по моим данным, придерживали зеленую генерацию", - говорит наш источник.

"Никуда не делись и риски веерных отключений. Они вполне возможны в феврале, с ужесточением холодов", - добавил эксперт энергорынка Олег Попенко. Алексей Кущ также считает, что февраль может стать одним из самых сложных месяцев для энергорынка.

"На блоках то и дело срабатывает автоматика, несколько формально работающих блоков функционируют не на полную мощность. В итоге должны будут усиленно включаться ТЭС. Уголь пока есть, но объемы не такие большие (есть порядка 700ь тысяч тонн -Ред). Особенно, если будут ЧП по атомке и морозы. Не исключено, что придется сжигать газ, которого и так не хватает", - говорит наш источник.

Он прогнозирует, что ценники на электроэнергию в ночные часы могут вырасти.

"По пиковой и базовой нагрузке расти уже некуда - цена фактически на уровне прайс-кэпов. По ночному диапазону ценник может увеличиться до 3300 за киловатт-час", - говорит наш источник.

Грозит ли Украине блэкаут?

Но главное испытание для нашей энергосистемы еще впереди. В этом году Украина должна провести тестовые работы энергосистемы в изолированном режиме, то есть, отсоединиться на время от ОЭС с Беларусью и Россией. Это - очередной шаг в рамках синхронизации нашей энергосистемы с европейской.

Ожидается, что таких "тестов" будет несколько в разное время года. Ранее в Минэнерго называли сроки первого теста в феврале, то есть, уже совсем скоро. Не исключено, что именно под это событие и собираются запустить все 15 атомных блоков.

Как говорит наш источник на энергорынке, в России отключение согласовали, причем, "подозрительно быстро".

"Автономный режим работы нашей энергосистемы означает, что не будет перетоков из России и Беларуси, которые сейчас идут постоянно. Плюс - невозможность запросить аварийную помощь. Но технически нам будет очень сложно сбалансировать систему - тут вопрос поддержания нужной частоты. Сейчас в балансировке участвуют мощные генераторы российских АЭС. Возможно, три дня как-то продержимся. Но уже обсуждаются версии, что с присоединением обратно к ОЭС могут быть проблемы, так как тоже понадобятся согласования. Долго работать автономно наша энергосистема не сможет, в Европе нас пока тоже не ждут, поэтому могут быть проблемы - аварийные отключения вплоть до сегментарных блэкаутов", - говорит наш источник на энергорынке.

"Блэкаут вполне возможен, причем, угроза связана не только с электроэнергией, но и с газом - если будут проблемы с транзитом, давление в трубе резко упадет.

В этом случае проблемы начнутся сначала в восточных регионах, которые находятся дальше всего от ПГХ, затем распространяться на юг и в центр страны.

Энергосистема может попросту развалиться на отдельные островки - города, которые находятся вблизи крупных энергообъектов еще могут рассчитывать на свет и отопление, остальным же придется туго", - говорит Кущ.

Впрочем, на сегодняшнем Кабмине премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что отопительный сезон идет по плану и на энергорынке все в порядке - есть и уголь и газ. А прогнозы экспертов об отключениях электроэнергии и тепла он назвал неправдой, отметив, что украинцев пугают тем, что они будут замерзать в потемках еще с осени, и только переносят сроки воплощения страшилок в жизнь с одного месяца на другой.