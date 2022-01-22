На шаг ближе к появлению Дня борща стала Украина

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления об установлении Дня украинского борща (№6361) в нашей стране.

Об том сообщает пресс-служба комитета в Facebook.

"Всеукраинский день борща предлагают отмечать каждый год во вторую субботу сентября. Утверждение постановления будет способствовать популяризации украинской культуры на международном уровне, чествование традиционной украинской кухни, усилит внимание общества к сохранению и частоте культурных традиций", - говорится в сообщении.

Кабинету министров рекомендуется разработать с привлечением общественности и утвердить комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Дня украинского борща, предусмотрев, в частности: