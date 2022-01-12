Двух палестинцев, которые едва не замерзли по пути в Украину задержали пограничники

Госпогранслужба Украины задержала нелегальных мигрантов, которые едва не замерзли прорываясь в Украину.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказала Государственная пограничная служба Украины.

В паромном пункте пропуска "Орловка" четырехлапая помощница помогла пограничникам разоблачить нелегальных мигрантов. Двое истощенных палестинцев, спрятавшихся под полуприцепом грузовика, очень замерзли и не могли двигаться.

Охранники границы предоставили им первичную медицинскую помощь, напоили горячим чаем и накормили. После установления лиц правонарушителей их ждет административная ответственность.