В Киеве решили не закрывать детсады и школы на карантин, несмотря на рекомендации Минздрава

В Киеве приняли решения не закрывать школы и детские сады на карантин.

Решение о том, будет ли учебное заведение работать смогут принимать сами директора.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в своем Теlegram-канале.

"Городские власти позволяют руководителям школ самостоятельно принимать решения о переводе на дистанционную форму обучения классов или всего учебного заведения", - сказано в сообщении.

Это решение должно позволить "с одной стороны, разорвать цепочку заболеваемости в заведениях, где уровень заболеваемости высок, и при этом не останавливать учебный процесс в заведениях, где детей и педагогов болеет мало".