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События Сегодня, 20:4642
Турецкие спецслужбы похитили в Украине офицера-политэмигранта накануне визита Эрдогана

В среду, 26 января, турецкие спецслужбы похитили на территории Украины политического эмигранта и бывшего офицера турецкой армии Бозкир Нури Гохана.

Сегодня о том, что он доставлен в Турцию, написали несколько турецких газет. Издания публикуют и его фото, на которых видно, что у него разбит нос.

На момент похищения Гохан уже подал в украинские органы прошение на предоставление политического убежища.

При этом в турецкой прессе отмечается, что спецоперация могла быть санкционирована лично президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о выдаче беглого бывшего офицера. Отметим, что Эрдоган 3 февраля приезжает в Киев.

Осенью 2020 года "Страна" брала интервью у Бозкир Нури Гохана. Турецкий военный рассказал нам, как нелегально поставлял оружие в Сирию. При этом бывший офицер утверждал, что к тайным поставкам оружия причастны турецкие спецслужбы, а финасирует их Катар.

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Теги: news, новости, Украина, Турция, 7dniv, 7dnivinfo, спецслужбы  
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