 

Маск обиделся на Байдена за высказывания президента США об электромобилях

События Сегодня, 09:5766
Маск обиделся на Байдена за высказывания президента США об электромобилях

Основатель компании Tesla и глава SpaceX Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден "держит американцев за дураков".

Об этом американский миллиардер написал в Twitter в четверг, 27 января.

"Байден держит американцев за дураков", - заявил Илон Маск в социальной сети.

Причиной такого высказывания Илона Маска стала обида миллиардера на слова американского лидера об электромобилях.

Байден разместил твит, в котором похвалил американские компании за производство электромобилей. В ответ на это Маск опубликовал ряд претензий, посчитав, что президент нарочно "забыл" о его достижениях в этой сфере. Некоторые из высказываний предпринимателя содержали и оскорбления американского лидера - например, он обозвал Байдена "марионеткой в человеческом облике".
Президент США никак не отреагировал в Twitter на "нападение" Маска.

 

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Теги: news, новости, Украина, Байден, 7dniv, 7dnivinfo, Маск  
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