Как украинцы смогут купить антибиотики в аптеках с апреля объяснили в МОЗ

В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины напомнили, что с апреля 2022 года украинцы смогут купить антибиотики в аптеках только по электронному рецепту, выданному врачом.

Об этом сообщает в Facebook МОЗ Украины в четверг, 27 января.

В МОЗ разъяснили, что с апреля этого года все зарегистрированные в Украине антибиотики будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта. Такое новшество поможет контролировать нецелевое использование препаратов.

В скором времени все антибактериальные препараты будут назначаться исключительно врачами, которые будут выписывать пациентам электронный рецепт по следующему алгоритму:

Врач выпишет препарат по действующему веществу.

Пациент сможет воспользоваться е-рецептом в любой аптеке, подключенной к электронной системе здравоохранения.

"Выбрать лекарственное средство вы сможете из имеющихся лекарственных средств, содержащих действующее вещество, указанное в рецепте. Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для получения электронного рецепта необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения", - рассказали в ведомстве.

В МОЗ добавили, что такие инструменты электронной системы здравоохранения создают условия для обеспечения безопасной и качественной медицинской помощи.