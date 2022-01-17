Полиция перекрыла движение чтобы кортеж Порошенко уехал из здания суда

Бывший президент Украины Петр Порошенко в суде заявил, что Офис президента дал команду Печерскому суду не передавать материалы дела в апелляционный суд, "сорвать заседание, чтобы иметь возможность подобрать компромат на судей".

Поэтому заседание по апелляции, которое должно было состояться сегодня, и перенесли на 11 февраля.

Также он обвинил президента Украины Владимир Зеленского в том, что он игнорирует военную угрозу со стороны России, а самого Порошенко боится больше чем российского коллегу Владимира Путина.

Кроме того, Порошенко, выступив коротко перед своими сторонниками, и покинул территорию апелляционного суда. Для того чтобы выехал кортеж экс-президента полицейские полностью перекрыли движение автомобильного транспорт.