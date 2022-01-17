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События Сегодня, 13:0025
На вопрос о встрече с Зеленским Лавров вспомнил его игру на рояле

Глава МИД РФ Сергей Лавров позвал президента Украины Владимира Зеленского на переговоры в Россию.

Главный российский дипломат заявил, что если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с Россией, то пусть приезжает в Москву или Сочи.

При этом Лавров уточнил, что Москва готова обсуждать только нормализацию двухсторонних отношений, а не проблему на Донбассе, поскольку это "внутриукраинский вопрос".

"Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, нанесенных односторонними действиями его режима, и на эти действия конечно мы отвечали, и мы готовы - пожалуйста. Пусть он приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда они договорятся", - заявил Лавров.

Также глава МИД РФ напомнил журналистам, которые спросили, почему российская сторона не общается с Зе и начали перечислять его "достоинства", что он еще и пианист.

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Теги: news, новости, Украина, Лавров, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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