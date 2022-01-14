Почему спутник "Сич", на котором пиарился Зеленский, не вышел на связь

Освоение космоса Украиной может завершиться, даже не начавшись.

13 января, впервые за 11 лет, был запущен украинский спутник "Сич‑2‑30". За мероприятием, проходившим в США, следил президент Зеленский. Однако, по последним данным, космический объект не выходит на связь.

Что с ним могло случиться и есть ли шанс на исправление ситуации — в материале "Страны".

Под зорким оком Данилова и Зе. Как взлетала "Сич"

В середине января ракета Falcon 9 американской компании SpaceX с украинским спутником "Сич 2-30" стартовала с мыса Канаверал в Соединенных Штатах.

Ракета должна была вывести на орбиту 105 малых космических аппаратов почти 30 операторов из двух десятков стран мира - среди них был и украинский спутник. Стоимость запуска для одного мини-спутника составляет 1 млн долларов.

Примерно через полтора часа после запуска они были выведены на солнечно-синхронную орбиту.

Мероприятие громко разрекламировали в Украине, хотя в целом запуск таких аппаратов для других стран является обыденностью.

Но поскольку Киев очень давно спутников на орбиту не посылал, то власть попыталась сделать из события сенсацию.

За мероприятием из Киева следил в прямом эфире президент Владимир Зеленский с большой компанией: руководителем ОП Андреем Ермаком, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, первым вице-президентом Национальной академии наук Владимиром Горбулиным и начальником Национального центра управления и испытаний космических средств Владимиром Присяжным.

"Я считаю, что это начало новой фазы космической программы нашего государства. Благодаря украинскому спутнику "Сич-2—30" мы будем получать информацию не только от наших партнеров, но и свою собственную. Это очень важно", – сказал коллегам Зеленский.

Главный конструктор из КБ "Южное" Константин Белоусов отметил, что "Сич-2—30" обеспечит Украине доступ к информации, которого она не имела последние десять лет".





По его словам, спутник предназначен для получения цифровых изображений поверхности нашей планеты, которые могут применяться в землепользовании, сельском и лесном хозяйстве, картографии, для контроля водных ресурсов и мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в сфере безопасности и обороны, при выявлении противоправной деятельности.

Более подробно о конструкции спутника и его назначении — в материале "Страны".

"Мы не запускали наши спутники больше 11 лет. И это фактически новая эра в запуске спутников украинского производства. Очень надеюсь, что это первый из тех восьми спутников, которые будут изготовлены в рамках стратегической программы, которая ожидает утверждения Верховной Радой Украины", – добавил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

В агентстве указали также, что на протяжении трех лет Украина планирует развернуть на орбите группировки украинских спутников – еще шесть аппаратов высокой пространственной разрозненности (1 метр) и одного – сверхвысокой (0,5 метра). В общей сложности спутников будет восемь. Проект космической программы к 2025 году уже утвержден Кабмином и профильным комитетом Верховной Рады.

Спустя четыре дня конструкторское бюро "Южное" подтвердило проблему.

"Ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время важнейших первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации. Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под довольно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата", - сообщили в КБ.

По данным ученых, заложенные на этапе разработки и создания космического аппарата инженерные решения и алгоритмы работы позволили спутнику самостоятельно перезагрузиться и восстановить работоспособность в энергосберегающем режиме.

"По результатам следующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не обнаружено", - заверили в "Южном".

Специалисты добавили, что моделирование динамики движения космического аппарата по орбите с учетом воздействия внешних факторов (взаимодействия космического аппарата с магнитным полем Земли, гравитационных и аэродинамических воздействий) свидетельствует о том, что в течение 1-2 месяцев пространственное положение станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит привести ориентацию штатно.

То есть пока спутник не работает и находится в режиме энергосбережения. И в ближайшие месяц-два полноценно функционировать не сможет.

Иными словами, то, что подавали как "перемогу", в итоге вылилось если не в "зраду", то в большой конфуз. И заострило две проблемы. Первая - проблемы в украинской космической отрасли, которая не смогла нормально запустить первый за долгое время спутник. Вторая - желание властей пропиариться на том, что может в перспективе стать провалом.