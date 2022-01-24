Массово уходят на дистанционку школы в Киеве

В Киеве, несмотря на разрешение горадминистрации не уходить на карантин, школы массово отправляют учеников на дистанционное обучение.

Соответствующее сообщение получают родители школьников.

"С 28.-1.2022 образовательный процесс будет проводится в дистанционном формате (в связи с ухудшением эпидемситуации и стремительным ростом заболеваемости участников учебного процесса) до принятия нового решения", - сказано в сообщении.

Решение принимается "до следующего решения", то есть бессрочно, но родителям устно сообщают, что удаленное обучение продлится до двух недель, а там будет видно.

Как рассказала "Стране" работающая журналисткой читательница, директор одной из столичных школ распорядился не переводить на дистанционный формат обучения школьников, если больше 50% детей здоров. Сейчас эта школа продолжает работать.