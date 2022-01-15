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События Сегодня, 20:0071
Обыск в части Нацгвардии, где служил Рябчук проводят следователи ГБР

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) проводят неотложный обыск в военной части Национальной гвардии Украины, где проходил службу подозреваемый в убийстве сослуживцев на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" Артемий Рябчук.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 28 января.

"Сотрудники бюро изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом, работе психологов соответствующего подразделения, которые необходимы для всестороннего и полного расследования данного уголовного производства", – говорится в сообщении.

Процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в военной и военной сфере.

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