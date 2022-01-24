На неделю отложили перевод Львовской области в красную зону карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании приняла решение об отсрочке рассмотрения вопроса о введении во Львовской области красной зоны эпидопасности на одну неделю.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис в пятницу, 28 января.

"В течение семи дней будем наблюдать за показателями заболеваемости и госпитализаций. Через неделю состоится следующее заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Решение о введении во Львовской области красной зоны примут, если эпидситуация в области ухудшится", - рассказал Орест Чемерис.