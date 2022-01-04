Банковскую карту со встроенным датчиком отпечатков пальцев показали в Samsung

Компания Samsung представила чип со сканером отпечатка пальцев для дополнительной защиты банковских карт.

Об этом сообщает сайт проекта Business Wire.

Устройство S3B512C представляет из себя карту со встроенным в нее дактилоскопическим сенсором и чипом, который обрабатывает входящую информацию. При оплате пользователю нужно прикоснуться к сенсору карты, чтобы тот считал отпечаток пальца.

По словам инженеров Samsung, такая технология дополнительно защищает платежи и упрощает процесс - потребителю не нужно вводить пин-код при оплате.

"S3B512C сочетает в себе датчик отпечатков пальцев, Secure Element (SE) и Secure Processor, добавляя дополнительный уровень аутентификации и безопасности в платежных картах", - рассказал представитель Samsung Кенни Хан.

Созданное корейскими инженерами устройство также можно использовать вместе с картами доступа и для защиты прочих приватных данных.

Зашифрованные данные об отпечатке пальца владельца карты хранятся в памяти отдельного чипа. Технология получила сертификаты защиты EMVCo и CC EAL 6+.