Алкоголь на миллион гривен нашли пограничники с полицией в Константиновке

В Донецкой области в ходе обысков изъяли алкоголь на миллион гривен.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказала Государственная пограничная служба Украины.

В Константиновке Донецкой области 27 января пограничники совместно с Национальной полицией Украины и КОРД провели обыски и обнаружили около 3,7 тыс. литров контрафактного алкоголя, накладные и 100 тысяч гривен. Найденный товар и два грузовика, которые транспортировали контрафакт изъяла Нацполиция.

Общая сумма оценки 1 миллион гривен. Причастным грозит наказание по ст.204 УКУ и ст.199 УКУ.