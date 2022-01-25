Встречи Зеленского и Путина в Пекине не исключают в Кремле

Несмотря на то, что в Пекине у президента РФ Владимира Путина, который собирается в Китай на Олимпийские игры-2022, из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется, в Кремле не исключают переговоров с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрий Песков.

"Из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется. И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем", - сказал Песков.