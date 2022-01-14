Главы МИД Германии и Франции посетят Украину с рабочим визитом на следующей неделе

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетят Украину с рабочим визитом 7 и 8 февраля. По словам руководителя французской дипломатии, они продолжат мобилизацию, "особенно в нормандском формате, для деэскалации напряженности".

Об этом сообщил Жан-Ив Ле Дриан в своем Twitter.

"Собираюсь посетить Украину 7-8 февраля вместе с (главой МИД Германии, - Ред.) Анналеной Бербок. Мобилизация продолжается, особенно в нормандском формате, для деэскалации напряженности", - говорится в сообщении.

Кроме того, руководитель МИД Франции заверил своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу "в полной поддержке и солидарности Франции с Украиной".