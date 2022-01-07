Пентагон призовет ускорить разработку гиперзвукового оружия

Глава Пентагона Ллойд Остин проведет на следующей неделе встречу с руководством крупнейших оборонных компаний, которых он будет призывать ускорить разработку гиперзвукового оружия.

Об этом сообщает телеканал CNN в воскресенье, 29 января.

Американцы признают отставание от России и Китая, которые уже обладают подобными системами.

"Цель встречи - развести огонь под всей гиперзвуковой индустрией, подтолкнуть отрасль к наращиванию оборотов", - цитирует CNN двух анонимных топ-менеджеров, приглашенных к Ллойду Остину.

Кроме того, по данным CNN, на встрече будут присутствовать представители Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Boeing, Leidos, Aerojet Rocketdyne, BAE Systems, L3Harris и еще "полудюжина других оборонных компаний".

Ожидается выступление главы Пентагона Остина с краткой речью в начале встречи, председательствовать на которой будет его заместитель Кэтлин Хикс.