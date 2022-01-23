Миллион беженцев из Украины в случае вторжения России ожидают в Польше

Вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил, что если дойдет до войны, то на границе с Польшей можно ожидать волны до миллиона беженцев из Украины.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на слова Мацея Вонсика в эфире "TV Republica".

"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев. Люди, которые бегут от огня, люди, бегущие от смерти, бегущие от зверств войны", - сказал Вонсик.

Вице-министр внутренних дел пояснил, что Польша должна быть готова к худшему сценарию.

"Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более положительные или не столь радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе", – заявил Вонсик.

Мацей Вонсик добавил, что речь идет о подготовке переходов, медицинском обслуживании, проживании и питании.

"По Женевской конвенции, эти люди будут под защитой Польши, и мы не будем от этого дистанцироваться. Там, где есть беженцы, мы должны им помочь, такое международное право, но это также правила сосуществования цивилизованных людей, принципы европейской и христианской культуры. Мы не уйдем от этого и не будем от этого защищаться", - заявил замглавы МВД.

Он также призвал не поддаваться истерическим и паническим настроениям.

"У нас еще Олимпиада впереди. Кажется, у Путина настолько важные отношения с Китаем, что он не сделает никаких решительных шагов до окончания Олимпиады, потому что это может обернуться против него со стороны китайских властей", - подытожил Мацей Вонсик.