В "ДНР" заявили, что в результате снайперского огня со стороны Украины ранен гражданин России

В "СЦКК ДНР" утверждают, что в результате снайперского огня с украинской стороны ранен мирный житель пгт. Александровки. По данным местных СМИ, им оказался гражданин Российской Федерации.

Об этом сообщает "Представительство ДНР в СЦКК"

В "СЦКК ДНР" заявили о том, что в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пулевое ранение бедра получил мужчина 1967 года рождения. Пострадавшего с ранением бедра доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Между тем, телеграм-канала "Донбасс решает" со ссылкой на слова главы администрации прифронтового поселка Константина Чалого пишет, что раненный в Александровке украинским снайпером мужчина - гражданин России.

"Как раз сегодня в Александровке должны состояться похороны его сына. Но раненный в ногу 54-летний школьный слесарь Леонид Б. на них не попадет – его сейчас оперируют в больнице", - говорится в сообщении.

По словам Чалого, "снайпер ранил мужчину в тот момент, когда тот вышел из дома, расположенного на краю поселка, в прямой видимости украинских военных. Как и дом его соседа, которого в очередной раз пытались подстрелить вчера, когда он вышел из дома".