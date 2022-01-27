Как Россия будет платить пособия жителям Донбасса и что это значит для Украины

Россия начала новый этап интеграции неподконтрольных территорий Донбасса. Их жителям, которые получили паспорта РФ, станут доступны все социальные выплаты и пособия.

Оформить их можно будет онлайн и без прописки на территории России. То есть "ДНР" и "ЛНР" подключают к общероссийской системе социальной помощи.

И это не первый такой прецедент за последние годы.

Разобрались, что значат новые инициативы Кремля.

Какие новшества для "ДНР" и "ЛНР" хочет ввести Путин

27 января российский президент поручил правительству рассмотреть вопрос по гражданам России, которые проживают в "ДНР" и "ЛНР".

Путин хочет, чтобы они могли подавать заявления на получение социальных выплат и льгот через российский аналог "Дии" - портал Госуслуги. То есть, не выезжая в РФ. Но самое главное - Кремль предложил отменить для них обязательную регистрацию на территории России.

Это крайне важный момент: именно отсутствие прописки в РФ мешало жителям "республик" пользоваться соцпакетом, положенным для граждан России. Таковых на территориях "ДНР" и "ЛНР", согласно последним данным, 720 тысяч.

Правда, это не произойдет прямо сейчас. На разработку нового порядка предоставления госуслуг Путин отвел три полных месяца: доложить о готовности нового функционала премьер Мишустин должен до 1 мая. Хотя нельзя исключать, что это случится быстрее.

"Госуслуги" - это онлайн-доступ к немалому количеству соцвыплат и льгот. Среди них:

всевозможные пособия на детей разных возрастов (от 3 до 7 и от 8 до 18 лет)

выплаты беременным, декретные и материнский капитал

компенсации инвалидам и ветеранам

пособие малоимущим и по безработице

пенсия

На языке цифр это для жителей Донбасса значит следующее.

- Минимальная пенсия в Ростовской области сейчас - 10 230 рублей. В 2022 году оформить страховую пенсию смогут женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года.

- Для беременных женщин в трудной финансовой ситуации предусмотрено пособие в 50% от прожиточного минимума (около 6800 рублей). Работающим женщинам положены декретные выплаты от 456,66 до 2572,6 рубля в день.

- При рождении ребенка до 1 февраля родителям положена выплата в 18 886 рублей, после — 20 473 рубля. Семья также может получить пособие по уходу — это 40% от заработка. Его платят, пока ребёнку не исполнится полтора года. Бедные семьи могут оформить ежемесячные выплаты.

- Также с 1 февраля 2022 года беременная супруга призывника может получать 32 421 рубль в месяц. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего-срочника выплачивается в размере 12 817 рублей.

- При рождении ребенка ежемесячное пособие составит 13 895 рублей в месяц. Усыновителям положены выплаты в 20 473 рубля. Если усыновляется ребёнок старше семи лет, ребёнок-инвалид, братья или сёстры, гражданам выплачивается по 156 429 рублей на каждого.

- Материнский капитал на первого ребенка вырастет с 1 февраля 2022 до 524 тысяч рублей (с 483-х тысяч), на второго — до 693 тысяч рублей.

- С первого января 2022 года увеличились минимальный и максимальный размеры пособия по уходу за ребенком до полутора лет - 7493 рублей.

- Сумма минимального пособия по безработице – 1500 рублей. Максимальный - 12 792 рублей.

Пока непонятно, какие именно льготы и выплаты будут доступны жителям "ДНР" и "ЛНР". Этот порядок еще предстоит разработать. Но, скорее всего, для их оформления придется поехать в соседнюю Ростовскую область - хотя бы для того, чтобы открыть карту платежной системы "Мир", на которую регистрируется аккаунт в "Госуслугах".

Ее можно открыть в любом российском банке, причем прописка также необязательна (моментальная неименная карта). На нее потом будут приходить деньги. То есть обналичивать их тоже нужно будет в России - если не придумают каких-то других способов сделать это, не покидая пределы "республик".

Отметим, что многие жители "ДНР" и "ЛНР" уже имеют регистрацию в Госуслугах - после голосования на выборах в Госдуму, которые прошли минувшей осенью. ЦИК России тогда дал возможность гражданам РФ на неподконтрольном Украине Донбассе голосовать за партии онлайн.

Но это голосование было актом скорее символическим. А вот решение предоставить Донбассу доступ к российским соцвыплатам и пособиям - это куда более серьезный шаг в интеграции неподконтрольных территорий в российское поле.

Приглашение в военкомат

Еще одна инициатива по гражданам России, проживающим в "ДНР" и "ЛНР", поступила от "Единой России".

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что жителей неподконтрольных украинских территорий Донецкой и Луганской областей могут призвать на службу в Вооруженные силы РФ.

Но, судя по формулировке, произойдет это на добровольных началах.

"Если граждане РФ, проживающие на территории "ДНР" и "ЛНР", захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию", - сказал Водолацкий.

Также он добавил, что в случае призыва граждане будут проходить службу на территории России.

Выше мы перечисляли льготы, которые доступны на "Госуслугах" и касаются военнослужащих, а также их семей. Учитывая заявление Водолацкого, эти пособия будут распространяться и на жителей "ЛДНР".

Возможность поступить на службу в российскую армию открывает для многих жителей "ДНР" и "ЛНР" пути к военным специальностям и работы в правоохранительных органах РФ.

То есть вовлечение дончан и луганчан в общероссийское правовое поле идет полным ходом. Но что это означает в перспективе?

Зачем смысл этих движений?

Как видим, российская власть продолжает курс, начатый еще в апреле 2019 года, когда Путин ввел упрощенное получение гражданства РФ для жителей "ЛДНР". Этот курс - интеграция неподконтрольных территорий в единое пространство с Россией.

Здесь уже предпринято немало шагов - как открытых, так и формально завязанных на внутреннюю власть "республик". Это и разрешение голосовать на российских выборах, и реанимация местной промышленности с выплатой долгов по зарплате, и рост пенсий с зарплатами в самих "республиках".

Из последних значительных шагов - это разрешение российскому бизнесу торговать с предприятиями в "ДНР" и "ЛНР" и допуск последних на российский рынок. В том числе к госзакупкам.

"Страна" уже рассказывала, что это процесс ускорился с 2020 года - когда стало понятно, что Зеленский не собирается выполнять Минские соглашения, которые предусматривают возвращение в Украину "республик" с особым статусом. Именно поэтому российская власть начала форсировать интеграцию этих территорий. Потому что держать их в подвешенном состоянии было дальше нельзя.

Судя по тому, что интеграцию ускоряют снова, Россия после нового витка напряженности с Украиной и Западом только укрепилась во мнении, что Минские соглашения Киев выполнять не будет, а значит и эти территории в Украину в обозримом будущем уже не вернутся.

Нынешнее предложение Путина можно расценить еще и как сигнал поддержки жителям "ДНР" и "ЛНР", где тоже опасаются начала новой войны. При этом в силу ряда причин, о которых мы рассказывали здесь, официально признать "республики" российская власть пока не может. Но де-факто уже активно включает эти территории в правовое поле РФ.

Но главный момент - это послание Украине. Москва и Киев на днях снова вступили в переговоры по Минским соглашениям - на этот раз при активном лоббировании со стороны американцев, которые давят на Зеленского по деэскалации на Донбассе и выполнению политической части "Минска-2".

Впрочем, это не значит, что Украина пойдет на реализацию этих соглашений. Поэтому в Кремле показывают, что не будут ждать и намерены ускорять интеграцию этих территорий в российское политическое и социально-экономическое пространство России.