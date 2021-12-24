Секретный документ о взрывах во Врбетицах случайно уничтожили в Чехии

Чешской полиции стало известно об уничтожении доклада о взрыве на складе боеприпасов во Врбетицах, который был передан президенту страны Милошу Земану.

Об этом сообщает издание "Чешское радио" со ссылкой на осведомленные источники.

Когда полиция запросила доклад в администрации президента для анализа ДНК и отпечатков пальцев, чтобы убедиться в том, что к нему не имели доступа неуполномоченные люди, выяснилось, что бумаги уничтожены.

В администрации президента Чехии криминалистам сообщили, что уничтожение доклада произошло по ошибке и случилось это, вероятно, в ноябре 2021 года.

В сообщении, предназначенном исключительно президенту Чехии Милошу Земану, содержались данные о причастности к унесшим жизни двух человек и причинившим огромный финансовый ущерб взрывам агентов российской военной разведки ГРУ.